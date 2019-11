Vadim Vasyliev, vicepresidente del Mónaco desde agosto de 2013, ha señalado en una entrevista al canal Telefoot que el próximo destino de Kylian Mbappé será el Real Madrid.

"Me dijo: 'Siento que es demasiado pronto. Sólo jugué un año en mi país, soy parisino y no quiero salir así de aquí. Quiero convertirme en un gran futbolista en Francia. El Real Madrid me esperará", ha dicho Vasyliev sobre una conversación que tuvo con Mbappé en 2017, poco antes de marcharse al París Saint-Germain.

"No se equivocó al fichar por el PSG porque tarde o temprano el Real Madrid llamará a su puerta. Me dijo que le esperarían. Quiere ganar títulos y su gran obsesión es la Champions. Llamarán a su puerta y el Santiago Bernabéu le aplaudirá", ha dicho Vasyliev a Telefoot.

Estas declaraciones del vicepresidente del Mónaco se producen a poco más de tres semanas (26 de noviembre) de la visita del PSG al Bernabéu para medirse al Madrid, en partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions.

Hace un mes y medio, en el inicio de la máxima competición continental, los blancos cayeron goleados por 3-0 en su visita al Parque de los Príncipes, con un doblete de Ángel Di María y un postrero tanto de Thomas Meunier.