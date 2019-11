Enfado de la plantilla del Real Madrid con James y Bale

Tras los tropiezos del Barcelona y Atlético de Madrid, el Real Madrid no disputaba un partido más en el Santiago Bernabéu. Tenía la posibilidad de ponerse líder en la clasificación si vencía al Betis. El partido se fue complicando hasta el punto de que no consiguieron imponerse y terminó en empate a cero. Es decir, que a diferencia del miércoles ante el Leganes (5-0), el partido no estaba sentenciado. Pues aun así, tanto Gareth Bale como James Rodríguez no se quedaron en el estadio para ver los minutos finales.

Transcurría el minuto 84 y las cámaras de televisión captaban a un futbolista del Real Madrid salir del estadio. Se trataba de Gareth Bale. Dos minutos después, hacía lo mismo James. El primero se iba a perder más de 13 minutos y el segundo, más de 11 porque tienen que abandonar el palco, coger el ascensor, llegar al coche y salir del estadio.

El código interno del Real Madrid, como explicó Zidane, permite este tipo de acciones. Los jugadores no se han saltado ninguna norma pero para sus compañeros, si han cometido un error. Gran parte de la plantilla, como aseguran fuentes del club, está molesta por la actitud de Bale y James. Lo consideran una falta de respeto. Creen que no es lo mismo irse antes con el partido decidido como pasó ante el Leganés, que irse con el encuentro igualado como pasó ante el Betis.

De momento, no ha habido toque de atención de Sergio Ramos o Zidane a James y Bale, pero viendo los antecedentes del capitán, es lógico suponer que este mensaje se lo trasladará a los dos jugadores porque, como recalcan desde el Madrid, no es cosa de Ramos, sino de gran parte de la plantilla. Creen que tiene que haber compromiso y no vale como excusa el querer evitar un atasco para salir antes del estadio.

Los dos jugadores, por otro lado, no estarán disponibles para jugar el miércoles ante el Galatasaray. Ambos siguen arrastrando molestias y siguen al margen del trabajo de grupo.