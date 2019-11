Gales convoca a Gareth Bale que lleva un mes lesionado con el Real Madrid

CYHOEDDIAD CARFAN | SQUAD ANNOUNCEMENT

Here’s your Cymru squad for our final @UEFAEURO qualifying matches against Azerbaijan and Hungary later this month p>

a href="https://t.co/z7wY8kuZ7M">https://t.co/z7wY8kuZ7M #TogetherStronger pic.twitter.com/F4EsaFYY2w