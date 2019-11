La carta abierta a Riqui Puig para que no se queje de las patadas que recibe

Riqui Puig sigue jugando para el Barcelona B en Segunda B mientras espera que Ernesto Valverde lo suba al primer equipo para disputar partidos oficiales, algo que, de momento, no ha ocurrido esta temporada. Su paciencia parecía mantenerse, pero en los últimos días ha alzado la voz para pedir minutos.

"No cierro la puerta, no, pero es verdad que me gustaría tener más minutos arriba. Hay muchos jugadores y me está costando tener esos minutos, y si no los tengo pues tendré que tomar alguna decisión", comentó Riqui en una entrevista para Mundo Deportivo.

Ahora y tras las palabras del canterano, un exjugador de las categorías inferiores del Espanyol, Jacinto Elá, le ha querido mandar una carta abierta. Este es un extracto de la carta a Riqui

Hola Riki, Te escribo esta carta porque desde hace unos meses te he visto quejándote de que recibes muchas patadas en Segunda B. No solo tú, muchos periodistas están criticando el trato que recibes. Parece que eres el único jugador que recibe patadas. Como no he visto que nadie te ha dado (en público) otro punto de vista, me he animado. La verdad es que me sorprende que un jugador con tu proyección y talento, en un par de meses de campeonato, haga este tipo de declaraciones. Imagino que ya eras bueno antes de llegar al Barcelona B (y tontear con el primer equipo), no creo que lo hayas tenido siempre fácil. Quizás como canterano del Barcelona hayas vivido la ventaja y el privilegio que eso supone. Yo mismo estuve 5 años en el futbol base del Espanyol y, por muy difícil que nos lo quisieran poner los contrarios, partíamos con ventaja. Estar rodeado de compañeros talentosos ayuda mucho. No te imaginas la cantidad de jugadores, tan buenos como tú, que han encontrado su techo en Segunda B cuando aspiraban a lo máximo. Eso de que "es una categoría de paso" no lo digas muy alto, no vaya a ser que los cientos de jugadores que se dejan la piel cada domingo, vayan a creer que les menosprecias. Y me da que no es el caso. A día de hoy no puedes saber si es una categoría de paso. Lo cierto es que los buenos -entre los que me incluyo- ascendemos meteóricamente por los equipos del fútbol base. Pero al llegar a Segunda B se crea un embudo por el cual se hace cada vez más complicado pasar. Especialmente en los equipos tan internacionalizados como el Barcelona. Te he escuchado casi pedir que te saquen de Segunda B. De ahí tiene que sacarte tu fútbol (y tu representante). Pero recuerda que hace frío fuera de la cantera.

La carta de Jacinto ya se ha hecho viral y el debate está abierto. ¿Hace bien en quejarse Riqui? ¿Le falta modestia al canterano culé?