Gabriel Paulista repite mensaje desde Valencia: "Sí o sí quiero estar con la selección española"

Gabriel Paulista tiene claras sus ideas y no va a parar hasta conseguir su objetivo y ese no es otro que disputar uno de los grandes torneos a nivel de selecciones. Ya sea en la Eurocopa con un equipo del viejo continente o el Mundial, el central brasileño del Valencia quiere jugar este tipo de competiciones y para ello ha vuelto a mostrar su candidatura a jugar con España.

Hace unas semanas, Paulista empezó su campaña reconociendo en su país que si Brasil no llama a su puerta él no va a esperar más: "Si no me dan opciones en Brasil abriría las puertas a la selección española. Si en España me dan esa oportunidad con mucho respeto la aceptaría. Yo continuaré siendo brasileño, si tomo esa decisión y se da la situación todos saben el porqué. Estoy haciendo un gran trabajo y no llega la llamada de la selección brasileña. Si aparece la oportunidad para la próxima Eurocopa yo voy a aceptar".

Paulista avanzó sus intenciones en octubre y la pasada noche tras el 4-1 del Valencia al Lille en la Champions, el zaguero nacido en Sao Paulo volvió a repetir su mensaje.

"Ya hablé sobre eso y de verdad que quiero estar con la selección española, creo que estoy haciendo un buen trabajo. Espero seguir con este nivel para poder ir convocado con la selección. Si me llama Brasil no quiero ir, yo quiero ir con España", sentenció Paulista.

Las opciones de Gabriel son remotas, pero no se puede descartar que Robert Moreno escuche su ofrecimiento y le pueda llegar a convocar ya que España está últimamente aquejada de falta de centrales. Aún así, jugadores como Mario Hermoso del Atlético de Madrid han vuelto a ganar peso en sus equipos y eso dificulta que Paulista entrase en una hipotética lista.