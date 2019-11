Zidane: "James y Bale no están lesionados, pero no están disponibles"

En la previa del Eibar-Real Madrid de este sábado a las 18:30, Zinedine Zidane ha tomado la palabra en la sala de prensa de Valdebebas y, nuevamente, muchas preguntas han girado en torno a los lesionados como James y Gareth Bale. También sobre la convocatorias de los mismos con Colombia y Gales, respectivamente.

Lesión de Marcelo

"No te puedo decir lo que tiene porque no tengo permiso para decir nada, pero sé que tiene poca cosa. No es nada importante".

Lesiones Bale-James

"No están lesionados, pero no están disponibles. No están disponibles para jugar. Van a ir con la selección y luego tendrán cinco o seis días y ahí se verá si están preparados para jugar o no. No es decisión técnica. No decido yo si están bien para entrenar con el equipo, pero todavía les falta algo".

Las palabras de Zidane han creado cierta confusión pero como explica Sergio Valentín, todo se reduce a no tener todavía la alta competitiva.

Creo que se ha entendido a Zidane pero he preguntado para aclarar la situación de James y Bale. Lo traslado por aquí. James y Bale han estado lesionados. Tienen el alta médica pero no la competitiva que se decide tras varios entrenamientos. — Sergio Valentín (@SergioValent1n) November 8, 2019

Mbappé y las acusaciones de Leonardo

"No dije nada. Solo dije lo que desea el jugador, que era su sueño algún día jugar aquí, luego que cada uno piense lo que quiera".

Supercopa de España en Arabia Saudí

"Nosotros estamos aquí para jugar y la Federación es quién ha tomado la decisión. Ellos son los que se ocupan de preparar los partidos, nosotros no decimos nada".

Irrupción de Rodrygo y Fede Valverde

"No me sorprenden ninguno de los dos. Ellos están ahí para eso. Quieren jugar y demostrar y cada vez que tiene la oportunidad lo hacen y es lo que han hecho últimamente con nosotros".