"Si metes en una batidora a Joaquin Phoenix y a Pablo Casado te sale esto. Si añades en el batido a Albelda, te sale un centro del campo más correoso que un bocata de cortezas. Pasar entre ellos era como atravesar las Termópilas". Es la descripción que la cuenta de Twitter Rajadores del Fútbol hace del exjugador valencianista Rubén Pipo Baraja. Viendo al exfutbolista, desde luego que tiene cierto parecido al actor que interpreta a Joker y al presidente del PP.

El Pipo Baraja. Si metes en una batidora a Joaquin Phoenix y a Pablo Casado te sale esto. Si añades en el batido a Albelda, te sale un centro del campo más correoso que un bocata de cortezas. Pasar entre ellos era como atravesar las Termópilas. Más palos que en el monte. pic.twitter.com/cObO16OGuY — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 16, 2019

"¿Balón? ¿Qué es un balón? Es un cacho de pan... pero pan de hace dos semanas. Del que muerdes y te parte un diente", explica sobre Carlos La Roca Sánchez, exjugador colombiano del Espanyol, mientras que a Roberto Carlos lo define como un jugador de "zurda letal", "más fértil que un saco de abono" porque "le pones un DVD en la mano y te lo reproduce".

Roberto Carlos. Zurda letal. Capacidad fecundadora conejera. Devastador. Más fertil que un saco de abono. Le pones un dvd en la mano y te lo reproduce. 11 hijos con 7 mujeres distintas. Más potencia en los testículos que en los cuádriceps. Padre de familia. Tiene camadas. RC3. pic.twitter.com/251cWgII5R — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 21, 2019

Brutal. Las risas están garantizadas. Son sólo algunos ejemplos de las peculiares fichas que Rajadores del Fútbol, la cuenta que M.C. puso en marcha en Twitter el pasado mes de agosto, hace sobre cientos de futbolistas que han pasado por la Liga española. Lleva cerca de 350 de estas fichas y este joven madrileño "de 28 temporadas" —"yo no cumplo años, sino temporadas", dice este singular tuitero en declaraciones a Libertad Digital— advierte que va a publicar "muchas más".

"Soy del Atlético y he crecido viendo a equipos del Atleti tan terribles, a tantos tíos que inexplicablemente han jugado en España... Eso me ha llevado a tener una perspectiva distinta del fútbol, en clave de humor. La idea es hacer que la gente pase un buen rato acordándonos de estos jugadores que nos han dado tantas y tantas tardes de gloria", explica M.C., un joven amante del fútbol que estudió Publicidad y Relaciones Públicas y, desde hace unos cuantos años, se dedica al marketing y a los eventos.

"Buscaba hacer un análisis de jugadores que han sido tíos duros o peculiares que, sinceramente, no sé cómo han podido llegar a ser profesionales. Con muchos de ellos he crecido durante estas 28 temporadas", explica el creador de Rajadores del Fútbol, una cuenta que actualmente cuenta con más de 14.500 seguidores. Entre los futbolistas a los que tiene especial "cariño" se queda con Wakaso Mubarak —"comete 158 faltas por partido y todavía no me explico cómo dura tanto en el campo sin que le expulsen"—, Javi Navarro —"un figura, un auténtico carnicero"—, Sergio Ballesteros —"qué forma más tosca de correr"—, Walter El Rifle Pandiani —"siempre me llamó la atención que un tío fuera a entrenar en camión"— o el propio Roberto Carlos —"pero Roberto, criatura... ¿qué has hecho?", se pregunta al recordar la amplia prole del brasileño—, por citar sólo algunos nombres.

Javi Navarro. Dicen que desayuna ligamentos cruzados. Más tabiques destrozados que la cocaína. La muerte le tiene miedo. Con él no hubiésemos perdido Filipinas en 1898. Los carteles de peligro llevan su cara. Mucha sangre. Huesos enterrados en su jardín. Sufrimiento. Pobre Arango pic.twitter.com/H5YLDJCKcL — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 5, 2019

Sin olvidar tampoco a futbolistas que, de alguna forma, han podido destacar más por su carrera extradeportiva que por lo aportado en los terrenos de juego. En este sentido, M.C. cita a Miguel Torres, exjugador del Getafe y el Málaga, entre otros equipos, pareja de la actriz Paula Echeverría, que colgó las botas en julio pasado: "Futbolísticamente tuvo su debut con el Real Madrid, pero donde realmente ha triunfado es en Hola y en Lecturas".

Miguel Torres. 2º en el ranking de grandes vividores de La Liga tras Yeste. Se ha tenido que poner las botas, y no hablo del plano futbolístico precisamente. Más novias que partidos jugados. Salió en un vídeo de Bustamante y se ligó a su mujer. Ni Google tiene fotos suyas jugando pic.twitter.com/hgV3C17Nhk — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 29, 2019

Las fotos que elige para acompañar los futbolistas a los que describe tampoco tienen desperdicio. Basta ver, por ejemplo, la ficha del exdeportivista Roy Makaay o la del brasileño Weligton, exdefensa del Málaga.

Roy Makaay. Hijo del gol. Letal como el cianuro. Al mínimo despiste te vacunaba. Delantero sin pinta de serlo. Qué bonita era esta época en la que la metrosexualidad no había invadido el fútbol. Siempre tenía un as en la manga. En esas mangas le entraban 715 barajas enteras. pic.twitter.com/MQYZgQv2TV — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) November 6, 2019

Weligton. Central de la vieja escuela. Lento pero contundente. Su fuerte era la colocación. La colocación de delanteros en el hospital. De los que te daba un palo y, antes de disculparse, te daba otro por si habías sobrevivido. Codos de acero. Tibias de titanio. Cráneo blindado. pic.twitter.com/jQ8zIDW3OA — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 21, 2019

El fútbol es para M.C. casi como una religión. "Mi primer gran recuerdo es el doblete de mi querido Atleti (temporada 1995/96) y casi desde entonces he podido ver fácilmente siete u ocho partidos de Liga cada jornada, así que multiplica todos esos partidos por 38 jornadas, por 23 años. A eso súmale la Champions, la Premier League, los partidos de selecciones... No es la única afición que tengo, obviamente, pero gran parte de mi tiempo libre sí que lo dedico al fútbol. Es algo prioritario en mi vida", explica a Libertad Digital el padre de Rajadores del Fútbol, que en este apartado, a la hora de seguir un partido por televisión, se acuerda de uno de los comentaristas más famosos de la Liga española como es Jorge Valdano.

"He crecido con Valdano de comentarista. Viendo los partidos por la tele, me digo a mí mismo: 'Este tío es soporífero'. El acento argentino como que parece darle algo más de carisma. ¡Qué manera de adornarse y de dormir a la gente!", apunta M.C. a este periódico.

Jorge Valdano. Cuando era jugador, se puso a dar una arenga a los compañeros antes de un partido que empezaba el domingo a las 5 de la tarde y acabó la charla la madrugada del jueves al viernes. Dador de turras. Castigador de tímpanos. Verdugo del silencio. Cansalmas supremo. pic.twitter.com/fXGBK3Tps6 — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 23, 2019

¿Sólo futbolistas? ¿Y por qué no hablar de otras figuras legendarias del fútbol español que nunca hayan vestido de corto como algún dirigente, entrenador o árbitros? "A lo mejor van por ahí los tiros", adelanta M.C. a Libertad Digital. "Tíos peculiares como Jesús Gil, que la liaba 24/7 (las 24 horas del día, los siete días de la semana), Andújar Oliver, Rafa no me jodas (Rafa Guerrero)… Hay tanto ahí donde tirar", explica este singular tuitero, que reconoce ir "nutriéndome de comentarios y peticiones que me va haciendo la gente".

"Este primer hilo", aclara también el creador de Rajadores del Fútbol, "es exclusivamente de jugadores de la Liga española. Me piden de la Premier League, pero de momento no quiero recurrir a gente que no he visto o que al menos no he visto tanto. La gracia está en meter comentarios de gente que yo haya visto. Quizás más adelante sí incluya a futbolistas de la Premier o a tíos míticos de la Champions. También entrenadores… porque de lo que se trata es de seguir disfrutando de las rajadas futbolísticas".

Eso sí, sólo fútbol. Nada de otros deportes porque el fútbol es "el único deporte del que realmente puedo hablar horas y horas. Prefiero barrer mi parcelita y quedarme ahí, que es donde estoy más cómodo".

Kaká. El de verdad, que luego resultó ser de AliExpress. Ves su partido en Old Trafford con el Milán y luego te lo encuentras luchando por sobrevivir en el Bernabéu y lloras. Hasta Dios intentó resucitar su fútbol aplicando la misma técnica que usó Jesús con Lázaro. Pobre Ricardo pic.twitter.com/tceykcxKUX — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) November 5, 2019

De entre los miles de futbolistas que han pasado por la Liga española, Rajadores del Fútbol siente especial predilección por "los peores fichajes", por "gente que todavía no entiendo cómo han podido llegar a profesionales". "Richard Núñez y El Pato Sosa... ¡madre mía! Recuerdo verles jugar y me pregunto: '¿Por qué estoy yo aquí ahora y no en una mansión viviendo a cuerpo de rey?", le espeta a este redactor.

Richard Núñez. Os animo a que luchéis por vuestros sueños por imposibles que parezcan. Si este ser humano llegó a jugar en Primera División, yo aún creo en la paz mundial, en parar el cambio climático y en que el final de Los Serrano no fue realmente un sueño de Resines. pic.twitter.com/1tgjoMYaYJ — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 5, 2019

Pato Sosa. Una de las mayores aberraciones de la historia de La Liga. Intenté sacarme los ojos con una cuchara cuando le vi jugar por primera vez. Mi padre lo evitó. Se los sacó él y le tuve que llevar al hospital. Leticia Sabater oxigenada. Tuve pesadillas pensando en su pelo. pic.twitter.com/kPeifTxIGL — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 8, 2019

"¿Y qué decir de Faubert?", apunta sobre el exjugador del Real Madrid (estuvo sólo seis meses en el club blanco, en la segunda mitad de la temporada 2008/09, con un paso bastante discreto). "Su agente es mi ídolo: los agentes son ídolos absolutos, tienen que tener una oratoria descomunal y, además, seguro que muchos directores deportivos debían de estar borrachos al cerrar estos fichajes: de lo contrario, no me explico que muchos de ellos hayan llegado a nuestro fútbol", explica M.C.

Julien Faubert. Vin Diesel de palo. Parece los muslos de terodáctil que se comía el Picapiedra. Le daba pereza vivir. ¿Para qué correr en pantalones cortos con la que está cayendo, pudiendo estar en el banquillo con una mantita? La sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido. pic.twitter.com/tIFwUPNZvi — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 23, 2019

Eso sí, a pesar de que "rajo de todos", el creador de Rajadores del Fútbol quiere aclarar a este periódico que "me cambiaba por todos y cada uno de ellos sin ninguna duda porque han cumplido el sueño de muchos chavales, que no es otro que ser futbolista".

Aquí podemos ver otras de las peculiares fichas de Rajadores del Fútbol. Una cuenta de Twitter sin desperdicio, que se supera en cada tuit, en cada ficha de futbolista. Imaginación al poder y risas a raudales. El fútbol español desde el punto de vista más hilarante...

Edgar Davids. De Jong, tú no fuiste el primero en patear a Xabi por encima de la cintura, pringado. Junto a Superman, es el tío con gafas que más ha repartido en la historia. Justiciero. Con sus lupas, listo para echarse un partidito o para irse a una rave. Gafas que me estafas. pic.twitter.com/92QF2Sq8mq — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) November 3, 2019

Martín Demichelis. Pocas cosas más bonitas en la vida que ver en carrera a un central tosco. Cara desfigurada, pose rudimentaria, codos preparados para ser insertados en tu laringe. Poesía. Eso sí, como llegase te mandaba a Estepona del viaje que te metía. Leyenda del Atleti. pic.twitter.com/IdxLrY8tqB — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 25, 2019

Aderlan Santos y Abdennour. Defensa más arriesgada que dejar a Maradona en la sala de sustancias incautadas de Barajas. Bastante que el VCF no desapareció. Pablo-Perea = Beckenbauer y Nesta a su lado. Peores que salir de casa sin llaves. Malos nivel: hacían bueno a Bin Laden. pic.twitter.com/9fsRb4wBjI — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 22, 2019

José Antonio Camacho. El Macho. Fíjate cuán espléndida cabellera gastaba. Como las patillas le tapaban los sobacos, con 15 años rompió a sudar y ya del tirón hasta Korea y Japón. Allí alcanzó su máxima capacidad sudorífica. Llamó "Stripper" a Trippier. INIESTA DE MI VIDA!!!!! pic.twitter.com/qwPladevik — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 8, 2019

Fernando Couto. Asesino a sueldo portugués. Asesinho. El FdP castigaba intensamente hasta que deseabas haberte dedicado al baloncesto. Se hizo la permanente con 8 años y ya 4ever. Antojos estilo Marilyn en la cara para darle un toque sexy pero vulnerable. Arancha Sánchez Vicario. pic.twitter.com/C84xFHTYMN — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) October 4, 2019

Vinny Samways. Fútbol primario. Básico. Del de antes. Camiseta XXXL por dentro, por supuesto. Manga corta hasta la muñeca. Cara de auténtico inglés parroquiano de pubs lúgubres. Cuerpo escombro engañoso. Resistente a todo tipo de impactos. Más canario que Valerón. Vinny Sandwich. pic.twitter.com/xSMJIJWd8k — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 30, 2019

Nihat Kahveci. Inquietante mezcla entre Ramoncín y Ángel Garó. Versión durum pálido. Bro de Darko. Como vimos, engullido por De Pedro. Llevaba los pantacas más altos que Josete de "Cuéntame". En 2004 fue niño de San Ildefonso y cantó el 2º premio de la Lotería de Navidad. Gol. pic.twitter.com/v2I7eTmvaQ — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 26, 2019

Nikola Zigic. Padrazo. Foto con su hijo Pedrín. Más largo que una pretemporada con el Profe Ortega. En el Racing le colgaban balones hasta desde La Magdalena. La sardina más alta del Sardinero. No le gustaban las anchoas. Sobrino de Miguel Ángel Revilla. Vehículo longo. Nicolás. pic.twitter.com/Q4mSZVlM63 — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 26, 2019

Carmelo. La más espesa de todas las matas de pelo mostachero jamás vista en la Península Ibérica. Qué bigote, la Virgen. Es como las zonas del Amazonas en las que hay tanta vegetación que la luz del sol no llega al suelo. Le salió pelusilla a las 7 semanas de haber sido concebido pic.twitter.com/haVitT7Zch — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 24, 2019

Asier del Horno. Podría ser un personaje de "American Pie". Alma de mensajero. Su vocación era repartir. Fichó por FedEx. En el recuerdo, aquel Chelsea vs Barça en el que le expulsaron antes de salir a calentar incluso. 217 palos a Messi y Mou hablando de teatro. Qué tiempos... pic.twitter.com/GgJEnzHikH — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 20, 2019

Gabi Heinze. Otro de esos defensas argentinos que hacen que prefieras que te roben en casa antes que jugar contra él. Se alimenta de almas. Curtido en Newell's entre ex presidiarios, sicarios y traficantes. En las tibias tenía adamantium. Sin amigos. Odia la Navidad. El Gringo. pic.twitter.com/jnf4NDgHnQ — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) September 19, 2019