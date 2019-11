Bale entrena con Gales tras más de un mes sin hacerlo con el Real Madrid

El misterio Gareth Bale tiene un nuevo episodio. Tras estar casi un mes sin entrenar con el Real Madrid por una lesión que se produjo con su selección, Bale ha llegado a la concentración de Gales y ya en el primer día ha entrenado sin problemas con todos sus compañeros. De no poder entrenar ha pasado a hacerlo sin ningún tipo de inconveniente.

La semana pasada Zinedine Zidane fue preguntado por esta posibilidad y el técnico francés comentó que el jugador galés ya no estaba lesionado, pero que tampoco podía entrenar al mismo ritmo que el resto por la sensaciones de atacante británico.

"No están disponibles todavía pero no están. Van a ir con la selección y tienen 5 o 6 días para ver si están preparados para jugar en este parón de selecciones. No están preparados para jugar en Eibar este fin de semana. No están disponibles porque no han entrenado con el equipo. Un jugador que no entrena con el equipo no está disponible", comentó Zidane el viernes.

Ahora, solo tres días después, Bale ya parece tener al alta competitiva y jugará sin ningún tipo de problema con Gales. La selección entrenada por el ex del Manchester United, Ryan Giggs, juega primero en Azerbaiyán y posteriormente en casa ante Hungría.

Bale jugó su último partido con el Real Madrid ante el Granada el pasado 5 de octubre en un partido que el conjunto blanco ganó por 4-2. Desde ese momento ha estado parado ya que justo después de ese choque llegó el parón donde se lesionó. De parón en parón y juego con Gales pensará Bale.