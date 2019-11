James, igual que Bale: entrena con normalidad con Colombia

Si habitualmente las selecciones generan lesiones en los futbolistas parece que este parón ha tenido el efecto contrario en dos jugadores del Real Madrid, James Rodríguez y Gareth Bale. El segundo fue noticia ayer por entrenar con la selección de Gales tras no poder hacerlo durante un mes con el conjunto blanco, y ahora pasa lo mismo con James aunque el cafetero no lleva tanto tiempo fuera de las sesiones preparatorias de Zidane.

El técnico blanco ya trató de explicar esta situación antes del parón: "No están disponibles todavía. Van a ir con la selección y tienen 5 o 6 días para ver si están preparados para jugar en este parón de selecciones. No están preparados para jugar en Eibar este fin de semana. No están disponibles porque no han entrenado con el equipo. Un jugador que no entrena con el equipo no está disponible".

En el Real Madrid, según informa el periodista de Libertad Digital, Sergio Valentín, no ven mal el caso de James:

James Rodríguez también entrena con normalidad con Colombia. Se perdió, por lesión, los últimos cuatro partidos del Real Madrid. Desde una perspectiva optimista del Real Madrid, creen que le vendrá bien coger ritmo con su selección. pic.twitter.com/INlsDRQrhN — Sergio Valentín (@SergioValent1n) November 12, 2019

Colombia jugará ahora dos partidos amistosos ante Perú y Ecuador, ambos en EEUU. En principio, James podría jugar los dos encuentros sin ningún problema.