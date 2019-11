Morata insiste en la doble vara de medir: "Con la camiseta del Madrid, lo de Mallorca hubiera sido diferente"

Alvaro Morata insiste en que hay doble vara de medir en el fútbol español y, de nuevo, pone al Real Madrid como ejemplo. En esta ocasión, se ha producido a raíz de una entrevista en la Cope donde fue preguntado por su expulsión en Mallorca. El delantero del Atlético de Madrid afirmó que si hubiera vestido la camiseta del Real Madrid, "hubiera sido diferente".

"La imagen no fue bonita y pido perdón a mis compañeros, pero no me merecía la expulsión. Estuve con el talón vendado y deberían haber expulsado al central, pero entré al juego del jugador y le hice salir en un montón de medios; me arrepiento. Con la camiseta del Madrid, seguramente lo de Mallorca hubiera sido diferente. Desde el VAR hubieran dicho que era roja directa porque era una entrada al tendón de Aquiles, pero no fui listo porque me levanté", ha dicho.

No es la primera vez que Morata se queja de recibir un trato distinto ahora que está en el Atlético de Madrid. El delantero, con pasado en otros clubes grandes como el Real Madrid o el Chelsea, afirma que los árbitros le tratan de manera distinta. No es la primera vez que deja este mensaje. Ya lo hizo el pasado mes de octubre, en una entrevista en el diario Marca.

"Creo que al final no sale igual mediáticamente sancionar a todos de la misma manera. Sí, está claro. Sólo hay que ver las imágenes y los partidos. Ya lo dije con la sanción a Costa, que habría sido difícil verlo en otros jugadores de LaLiga. Es verdad que a la hora de poner sanciones nos ponen como ejemplo y a los demás no. A uno le choca. La frase de Diego Costa en el Camp Nou era una frase que decía siempre. La decía por estar enfadado. Ocho partidos es una locura. Luego otros jugadores lo dicen y no pasa nada", concluye.