Otra leyenda del fútbol español se retira: David Villa lo deja a los 37 años

El futbolista español David Villa, que juega actualmente en el Vissel Kobe de Japón, anunció hoy su retirada del fútbol profesional al término de la presente temporada de la liga japonesa a finales de año.

"Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí", dijo Villa en una rueda de prensa convocada en Kobe (oeste de Japón), donde también afirmó que se trata "de una decisión muy meditada". El Guaje, de 37 años, se incorporó a comienzos de este año al club de Kobe, adonde llegó procedente del New York City de la liga estadounidense, y también militó en equipos como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tras comenzar su carrera en el Sporting de Gijón.

"He decidido que este es el momento perfecto", dijo Villa, quien añadió que en la temporada que ha jugado en el Vissel ha podido hacer "un buen número de goles" y que a partir de ahora "tendrá tiempo para dedicarse a otras cosas", entre ellas la gestión de un club de Nueva York cuya adquisición también anunció en la víspera.

"Espero poder seguir contribuyendo al fútbol con el club de Queens y con las academias que tenemos en diferentes países", dijo el jugador asturiano. Villa expresó sus agradecimientos a todos los clubes por los que ha pasado en una trayectoria profesional que se ha alargado durante casi dos décadas, así como a sus compañeros de equipo, amigos y familiares.

"Sin ellos no lo hubiera podido conseguir", dijo visiblemente emocionado al mencionar a sus allegados y tras afirmar que gran parte de los éxitos de su carrera "fueron gracias a sus compañeros".

Después de 19 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de temporada. Gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada. Y a mi familia por siempre apoyarme en los momentos difíciles.



El exgoleador de la Roja quiso dedicar agradecimientos especiales al Vissel Kobe y a sus aficionados, por ofrecerle "una gran acogida" y realizar con él "una apuesta arriesgada" al tratarse de un jugador "con una trayectoria destacada, pero también con un buen número de años".

Así comenzó su rueda de prensa para anunciar su retirada David Villa ante la prensa nipona, con reconocimiento al @RealSporting



Villa expresó su deseo de culminar la temporada con el Vissel "de la mejor manera posible", y en concreto alzándose con el título de la Copa de Emperador, cuyas semifinales jugará su equipo el próximo 21 de diciembre contra el Shimizu S-Pulse.

"Si logramos pasar las semifinales, mi retirada será el 2 de enero y como campeones de la Copa", dijo Villa en alusión a la final de ese torneo, prevista para el primer día de 2020.

Asimismo, el último partido del Vissel en la presente temporada de la liga nipona –competición en la que el equipo de Kobe se encuentra en mitad de la tabla– tendrá lugar el 7 de diciembre en su estadio ante el Jubilo.

Se retira el máximo goleador de la historia de la selección española con 59 tantos. Referente durante la mejor etapa de la selección. Campeón de la Eurocopa de 2008, de la Copa del Mundo de 2010 y titular también en la final de la Champions League que ganó el Barcelona en Wembley en 2011.