El Atlético decide sobre el tema Diego Costa: 11 semanas de baja y no fichar

Un comunicado y un parte médico han cambiado el devenir del Atlético de Madrid en lo que va de temporada, pero no tendrá las consecuencias que se esperaban desde el lado de la afición rojiblanca porque la lesión de Diego Costa no abre la puerta a ningún fichaje. Este es el parte médico con el que ha empezado la mañana colchonera:

El delantero fue sometido unas pruebas radiológicas para valorar las molestias cervicales padecidas en los últimos días. El rojiblanco sufre una hernia discal cervical y en los próximos días será valorado por especialistas en neurocirugía para establecer el tratamiento definitivo. Los servicios médicos del club han realizado unas pruebas radiológicas a Diego Costa para valorar las molestias cervicales padecidas en los últimos días. Dichas pruebas han determinado que el delantero sufre una hernia discal cervical. En los próximos días será valorado por especialistas en neurocirugía para establecer el tratamiento definitivo.

Una vez conocido el parte médico tocaba averiguar qué iba a hacer el Atlético de Madrid. ¿Fichar un recambio? ¿Esperar a Diego Costa? Según ha podido saber y contrastar Libertad Digital, el club no tiene previsto fichar y cree que Costa estará de baja 11 semanas, es decir, no habrá recambio y, sí, esperarán al delantero de Lagarto.

Los motivos de esta decisión son varios y están condicionados por el límite salarial que no permite al Atlético de Madrid hacer maniobras en enero. No habrá un nuevo delantero y, si no sale nadie en otras líneas, tampoco habrá refuerzos en otras zonas del campo. El plan del club esta temporada tuvo su principal punto de atención en reconstruir la defensa con cuatro fichajes nuevos, la medular con dos y el ataque con la llegada de Joao Félix. El año que viene sí se considera vital reforzar el equipo con dos estrellas, una en la punta de ataque y otra en el centro del campo, pero este curso, salvo novedad, no habrá nada nuevo en el Wanda Metropolitano.

Lo único que falta por confirmar es si Diego Costa será operado o si tendrá un tratamiento más conservador para esa hernia discal cervical.