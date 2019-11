Bale: "Siento más emoción por jugar con Gales que con el Madrid"

Que Gareth Bale es un alma libre en el mundo del fútbol es de sobra conocido por propios y extraños, pero en sus últimas declaraciones desde la concentración de su selección deja claro que a él poco o nada le preocupa lo que se diga de él.

En pleno debate sobre sus lesiones y su implicación con el Real Madrid, Bale se sinceró ante los medios que se dieron cita en Bakú, Azerbaiyán: "Me emociona más jugar con Gales que con el Madrid. He estado con la mayoría de los jugadores mayores desde que éramos menores de 17 años. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo. Es normal. Con Gales hablo mi propio idioma y me siento más cómodo. Pero eso no cambia lo que hago en el campo porque siempre doy el 100 por ciento en el campo donde quiera que esté, eso es lo que siempre me esfuerzo por hacer".

La entrevista, surrealista en algunos momentos, también muestra el lado crítico de Gareth con la prensa que analiza su comportamiento: "Me resulta deshonesto para ser sincero, especialmente hablando de algunas de las fotos y cosas que me envían mis amigos. En uno decía triple bogey, ¡Y nunca he tenido un triple bogey! ¡Al menos dame un albatros! ¡Es gracioso! Algunas de las cosas que he visto, la gente no entiende y no sabe de qué se trata. Así que me parece bastante divertido".

Un Bale que no fuerza con el Real Madrid, equipo con el que no juega desde el Real Madrid-Granada del pasado mes de octubre, sí intentará jugar todo lo posible con Gales: "Obviamente hay dos grandes juegos y no estoy seguro si jugaré los dos 90 minutos completos. Pero haré todo lo posible para jugar tanto como pueda. Entiendo completamente la posición en la que estoy. Hice todo lo que pude en términos de intentar regresar lo más rápido que pude. Hicimos 11 contra 11 para tratar de mejorar mi estado físico. Si hubiera habido un partido del Real Madrid esta semana, hubiera estado en forma y entrenando para jugar. Quizás para ellos no se ve muy bien, pero es solo una coincidencia que el equipo nacional llegue esta semana".