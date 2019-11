Marc Cucurella se ha convertido en pieza fundamental en el Getafe de José Bordalás. El futbolista catalán, que se encuentra concentrado con la selección española sub-21 para los partidos ante Macedonia del Norte e Israel, da la cara por su club ante las críticas que está recibiendo el juego del conjunto azulón, al que acusan de ser duro y de jugar con perder tiempo y hacer interrupciones.

La semana pasada, Bordalás explotó en rueda de prensa tras el partido de LaLiga Santander disputado contra Osasuna en el Coliseum Alfonso Pérez (0-0), respondiendo al técnico del conjunto rojillo, Jagoba Arrasate, y al jugador Oier Sanjurjo, después de que ambos acusaran al Getafe de perder tiempo en los partidos con constantes interrupciones.

"Esconden sus miserias detrás del Getafe. Se dice una mentira de manera reiterada y al final se lo acaba creyendo la gente y llevo así cuatro años. No lo aguanto más. Quien haga eso es un caradura y es de ser mal compañero", apuntó Bordalás en referencia a Arrasate. "Dijo que los partidos aquí eran muy trabados, que apenas se jugaba. Atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. Ya no lo voy a permitir, se acabó. Oier también después del partido comenta que venían preparados para un partido muy trabado. Que el Getafe plantea los partidos muy trabados cuando han sido ellos los que han hecho el partido trabado", añadió el técnico alicantino.

Ahora, Cucurella se ha referido a esta polémica. Lo ha hecho en una entrevista a la agencia Efe durante la concentración de la selección española sub-21. "Pienso que el tópico que se le ha puesto al Getafe es que da igual que ganes o pierdas o que marques cuatro goles porque siempre acabas perdiendo tiempo. Pienso que en sus declaraciones (Bordalás) tiene razón. A nosotros no nos afectan tanto, pero haciendo buenos partidos sólo se dice que el Getafe pierde. No he visto ningún equipo que vaya ganando y que haga los cambios corriendo o que se vaya a sacar las faltas o los córners rápido", señala Marc Cucurella.

"Lo importante son los tres puntos y cada uno utiliza sus armas dentro del reglamento, quien lo tiene que permitir o no es el árbitro. Dentro de eso, los dos últimos equipos que han venido al Coliseum (Osasuna y Granada) se lo han tomado con calma como hacemos nosotros cuando vamos a otros campos. Como nosotros ahora estamos haciendo una buena campaña, consiguiendo victorias, los equipos o los periodistas se empiezan a quejar más porque si hiciésemos lo que se nos achaca de perder mucho tiempo y hacer muchas faltas y fuéramos últimos la gente no le darían ninguna importancia; nos ganaría todo el mundo y lo que hace el Getafe pasaría desapercibido", ha añadido el jugador en este sentido.