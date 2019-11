Robert Moreno: "No me molesta lo que se diga sobre mi futuro, Rubiales siempre ha confiado en mí"

El seleccionador nacional de fútbol, Robert Moreno, aclaró este domingo que da "más valor" a sus conversaciones privadas con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el director deportivo José Francico Molina y que no se esperaba "más rotundidad" el pasado viernes a la hora de que el primero le ratificase en su cargo, para el que de momento se pone, como a su equipo, "un diez".

"No necesito sentarme con Rubiales ni con Molina, que son las personas que confían en mí y en la que yo confío. Yo le doy más valor a lo que me dicen en privado de lo que se puede percibir en una respuesta del presidente", aseguró Moreno este domingo en rueda de prensa.

El técnico dejó claro que su canal de comunicación con ambos es "estupendo". "Siempre me han dicho todo lo que me tenían que decir. No me esperaba más rotundidad del presidente. Todos los entrenadores descontamos días y va a llegar uno en el que uno no va a estar, no habiendo ganado o ganando dos Eurocopas y un Mundial", aseveró.

"Me interesa el bien de selección porque el suyo es mi bien", añadió el catalán, que recordó que en una profesión de tanta "relevancia mediática" como la suya "es normal que se pueda cuestionar tu continuidad". "Como seleccionador mi obligación es hacer que los jugadores estén en el mejor estado posible y es lo único que puedo controlar, lo demás me da igual", advirtió.

En este sentido, Robert Moreno se puso "un diez" cuando fue preguntado por su nota en su andadura como seleccionador. "Cuando das todo lo que tienes dentro y tu cuerpo técnico y los jugadores también, sólo te puedes poner un diez. Hemos trabajado increíblemente bien, no les puedo pedir más de lo que están haciendo", afirmó el seleccionador, que se siente "totalmente respaldado" por su plantilla y todo el 'staff'.

Por otro lado, opinó que pueden ser aspirantes a ganar la Eurocopa del año que viene. "Tengo un gran grupo de jugadores. Hay selecciones muy buenas también, pero en un torneo corto puede pasar cualquier cosa y hay sorpresas, nada tiene nada seguro", apuntó.

"Creo que podemos ganar a cualquiera, pero también perder con cualquiera porque el fútbol muy caprichoso. Tenemos que ser muy humildes y a veces percibo que no es así y que parece que debes ganar todo, entonces cuando pierdes el tortazo es más grande y genera desilusión. No pasada nada cuando pierdes ni eres campeón cuando ganas 7-0 a Malta. Estamos en el estadio de un entrenador (Simeone) que lo ha entendido perfectamente y que es un ejemplo a seguir para mí por lo que ha conseguido en su trayectoria", agregó el preparador del combinado nacional.

Finalmente, Robert Moreno, que aseveró que "no" será ningún mensaje para el futuro el ocupante de la portería, no espera un partido "más fácil" ante Rumanía por el hecho de que esta no se juegue nada. "Cuando uno se juega cosas existe una tensión que puede ser perjudicial y el que no se jueguen nada les hace ser más peligrosos", avisó, al tiempo que elogió a su homólogo en el banquillo rumano, Cosmin Contra. "Está haciendo un gran trabajo y veo a su equipo trabajado, creo que es muy buen seleccionador para Rumanía", zanjó.