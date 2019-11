El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha aprovechado este domingo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey para defender la elección de Arabia Saudí como sede de las próximas tres ediciones de la Supercopa de España.

Para Rubiales, "la realidad en Arabia Saudí y otros países con semejante situación sólo se puede cambiar si gota a gota ayudamos entre todos. El discurso de 'no hay igualdad y no vamos', en mi opinión, no es el adecuado. Tenemos que poner de nuestra parte, pensar que en un futuro la Supercopa Femenina pueda disputarse allí". En este sentido, el máximo dirigente del fútbol español ha recordado que también "hay países con desigualdad en salud, en alimentación, en derechos sociales... Podemos dar la espalda a ese país o podemos tratar de ayudar, de transformar".

Ha aprovechado también Rubiales para pedir a Radiotelevisión Española (RTVE) que rectifique y retransmita la Supercopa de España, recordando que el ente público emite otros eventos deportivos en circunstancias similares como el Rally Dakar. "Ha habido decisiones que tenemos que respetar, del ente público de nuestro país. Aunque creemos que estamos a tiempo de tender la mano, es una decisión revocable. No sólo porque TVE se haya comprometido con una competición de motor que se va a disputar allí o porque ya haya dado visibilidad a otros eventos en países con derechos similares", recordaba en referencia al raid.

"En este contrato consta la posibilidad de que las mujeres y los hombres puedan acceder a la Supercopa en igualdad. Un contrato en el que obligamos a la creación de una competición femenina en este país. ¿Qué hacemos?", se pregunta Rubiales. "¿Le damos la espalda a los hombres y mujeres que están allí o tratamos de ayudar? Arabia Saudí ha iniciado un proyecto que busca la igualdad y vamos a ayudar. Empresas como el París-Dakar son contratadas por TVE y ese dinero va a un ente privado. En nuestro caso, el dinero repercute en vosotros, en los clubes. Espero que se pueda recapacitar", añadió en su discurso.