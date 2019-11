Robert Moreno está viviendo sus últimas horas como seleccionador español de fútbol. El técnico catalán, de 42 años, llegó al cargo el pasado mes de junio en sustitución de Luis Enrique Martínez, que decidió dejar el combinado nacional debido al fallecimiento de su hija Xana, de nueve años. Desde entonces, Moreno ha dirigido al equipo en siete partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, con un balance de cinco victorias y dos empates.

Pese a sus buenos números, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tiene decidido el regreso de Luis Enrique, que según parece estaría ya con fuerzas para regresar al banquillo de la selección y dirigir el equipo en la Eurocopa 2020. De esta forma, Robert Moreno seguramente regresaría al staff técnico del preparador asturiano como su ayudante principal.

El pasado viernes, tras la goleada a Malta en el Ramón de Carranza (7-0), Rubiales atendía a los medios y ya entonces sembró dudas sobre el futuro de Moreno como seleccionador. "¿Si puedo garantizar la figura de Robert Moreno para la Eurocopa 2020? Mira, hemos ganado 7-0. Muchas veces se hablan de cosas que no sé de dónde salen. Robert está haciendo un trabajo muy muy bueno, por lo tanto no hay nada que hablar al respecto", le espetaba el presidente de la RFEF a un periodista, sin confirmar en ningún momento la continuidad de Robert Moreno.

El técnico catalán hablaba este domingo en la sala de prensa del Wanda Metropolitano, en la previa del España-Rumanía, y salió al paso de los rumores sobre su futuro. Tras asegurar que se ponía "un 10" a su trabajo como seleccionador, Moreno apuntaba "no necesitaba más rotundidad" de Rubiales a la hora de hablar de su continuidad al frente del banquillo de la selección. "No necesito sentarme con Rubiales ni con (José Francisco) Molina (director deportivo de la RFEF), que son las personas que confían en mí y en la que yo confío. Yo le doy más valor a lo que me dicen en privado que a lo que se puede percibir en una respuesta del presidente en zona mixta", aseguró Moreno en rueda de prensa.

En definitiva, las dudas seguían ahí y este lunes a media tarde, a pocas horas del partido contra los rumanos que ha cerrado la fase de clasificación para la Eurocopa, la Cadena COPE echaba más leña al fuego al asegurar, en una noticia adelantada por el periodista Juanma Castaño, que Robert Moreno no se sentará en el banquillo de España en la Eurocopa 2020 y que el puesto de seleccionador volverá a ser para un Luis Enrique que quiere volver a trabajar en la Federación.

Pero aún hay más: tras la manita a Rumanía (5-0) que permite a la selección española ser cabeza de serie en el sorteo de la fase final de la Eurocopa que se celebrará el próximo 30 de noviembre en Bucarest, Robert Moreno decidía no comparecer ni en la rueda de prensa habitual tras el encuentro ni hablar ante las televisiones con derecho, rehuyendo así de hacer declaraciones para evitar preguntas sobre su futuro.

Asimismo, la RFEF ha informado esta noche en una nota enviada a los medios que Luis Rubiales comparecerá junto a Molina en rueda de prensa este martes, a partir de las 12:30, en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Blanco y en botella... Pese a no dar más detalles, todo indica que el presidente de la Federación Española comunicará entonces el adiós de Robert Moreno como seleccionador nacional y el regreso de Luis Enrique para dirigir al equipo en la próxima Eurocopa.