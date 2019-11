El exfutbolista Diego Armando Maradona ha dejado su puesto como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, según ha confirmado este martes el presidente del club argentino, Gabriel Pellegrino.

"Maradona ya no es el técnico de Gimnasia", ha dicho Pellegrino en una radio local. El campeón del mundo con Argentina en 1986 no continúa en el cargo tras la decisión del actual presidente de no presentarse el próximo fin de semana a las elecciones del club. "Si hubiera habido unidad entre los candidatos, Diego seguía trabajando. Pero la unidad fracasó", añadió el directivo.

Maradona tomó el cargo como técnico de Gimnasia hace dos meses y dirigió ocho partidos, con un balance de cinco derrotas y tres victorias.

El club de la ciudad de La Plata se ubica en el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones y en el último lugar de la tabla de promedios del descenso, entre los tres equipos que perderán la categoría al finalizar la temporada.