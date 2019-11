Gareth Bale no abandona la polémica. En una noche de alegría, de celebración tras conseguir la clasificación con Gales para la Eurocopa 2020 tras derrotar a Hungría, el futbolista, con el resto de sus compañeros, festejó sobre el césped con una bandera que se ha hecho popular estos últimos días en Gales y que tiene escrito el cántico de la afición: "Gales, golf y Madrid, en ese orden".

Bale ya fue preguntado por este cántico que se escuchó en el primer partido de este último parón internacional. Tras ganar a Azerbaiyán, el jugador del Real Madrid aseguró que "siempre nos gusta que la afición apoye, cante y sea el jugador número 12. Apreciamos su apoyo en todos los partidos, siempre están ahí miles de ellos, incluso en viajes largos como en Bakú".

¿Por qué se ha hecho popular esta canción en Gales? Al pequeño país de Bale han llegado las declaraciones de Mijatovic. El exjugador del Real Madrid aseguró que "Bale piensa primero en su selección, luego en el golf y luego ya quizá en el Real Madrid". De ahí que exista esa canción y se haya hecho viral esa bandera con la que posan todos los jugadores y en la que se ve tan feliz a Bale.

¿Está Gareth faltando al respeto al Real Madrid? Posiblemente, no. Es más probable que el jugador esté burlándose de la prensa de la que ya dijo esto en la concentración con su selección nacional. "Si el tiempo es bueno o es malo, hablan de mí. Deben vender, esta es la única conclusión que puedo sacar", afirmó. Gareth Bale tensa más la cuerda con el Real Madrid y sus aficionados porque, aunque no tenga una mala intención con su club, este mensaje de burla a la prensa y a Mijatovic no va a llegar a todos los aficionados y aun así, a muchos les parece mal que utilice el nombre del Real Madrid.