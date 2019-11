Nueva polémica en torno a Neymar. El crack brasileño estuvo este martes en Madrid para seguir en directo la jornada de la Copa Davis, invitado por Gerard Piqué, y 48 horas después ha recibido un rejonazo en público por parte del entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel.

Este jueves, en la víspera del partido de la Ligue 1 que el PSG jugará contra el Lille en el Parque de los Príncipes, el técnico alemán ha reconocido que no le gustó la presencia en la Caja Mágica de Ney.

"¿Qué puedo hacer? No soy su padre, no soy la Policía, sólo soy el entrenador. Él lo hizo bien ayer, después del vuelo (regresó por la noche a París para poder entrenarse este miércoles). Como entrenador, ¿me gusta? No, obviamente no. ¿Pero tengo que perder mi cabeza por esto? No lo creo. Se entrenó bien. Ha sido muy profesional en las dos últimas semanas y ha trabajado más que el resto de jugadores. Ha entrenado con el grupo, ha entrenado individualmente. Si todas las cosas van bien, puede jugar mañana. Mañana por la mañana decidiremos si es titular o entra desde el banquillo (contra el Lille)", declaraba Tuchel.

Lo cierto es que Neymar se ha perdido los últimos partidos con el PSG tras haberse lesionado con la selección brasileña, durante un amistoso contra Nigeria disputado el pasado 13 de octubre en Singapur (1-1). El 10 de la Canarinha sufrió una lesión de grado 2 en el bíceps femoral isquiopadrial izquierdo, y se espera que reaparezca contra el Lille, en un duelo que medirá al líder (PSG) contra el quinto clasificado.

Además, Tuchel ha revelado que contra el Lille no estarán Marco Verratti, Ander Herrera y Loic Mbe Soh, mientras que Kylian Mbappé es seria duda por culpa de un proceso febril.

El técnico alemán también fue preguntado si el partido contra el Lille es un test para la visita que los parisinos rendirán el próximo martes al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, en la quinta jornada de la Champions. "No me gusta esa palabra porque significaría que estamos usando el partido para preparar el próximo y no estoy de acuerdo con eso. Nuestro reto es estar concentrados y ofrecer un buen rendimiento en todo momento. El Lille juega en Europa, será difícil ganarles. Además, son buenísimos al contraataque y nunca es fácil para nosotros volver después de un parón. Los jugadores han vuelto tarde y tendremos que jugar en viernes. Es muy raro", finalizó.