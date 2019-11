Eden Hazard ha concedido una entrevista para L’Equipe en la que se sincera y cuenta todos los detalles de su amplia carrera. No ha rehuido ningún tema, ni siquiera el sobrepeso del que se le acusó este pasado verano cuando fichó por el Real Madrid. Fichar por el conjunto blanco fue "un sueño. Desde que comencé a jugar en el jardín de pequeño, era el club que apoyaba. Zidane era mi ídolo. Cuando le vi en televisión, fue mágico. A menudo íbamos con la familia de vacaciones a España. Siempre que íbamos en coche, la gente me hablaba del Real Madrid".

Ya se sabía que Hazard podría haber fichado por el Real Madrid en varias ocasiones. La primera vez, cuando tenía 21 años. "No fue una frustración no fichar antes por el Real Madrid. Me fue siempre bien. Cuando estuve en el Lille, existió la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Solo tenía 21 años pero quería probar en Inglaterra".

Y tras su carrera en la Premier League, Hazard quiso cambiar de aires y entrenar con Zidane. "Habla poco. Es simple. Siempre viene a hablar conmigo antes de un partido para que me sienta cómodo. "Sé feliz", me dice. Es alguien normal. Ama a sus jugadores. Mantiene ese lado emocional, los jugadores están felices de que sea entrenador, incluso los que no juegan. Nuestros entrenamientos son siempre con la pelota, pequeños movimientos siempre. Es más repetitivo que por ejemplo, Sarri", afirma.

Y es que Zidane es el ídolo de Hazard. Admite que le ha intentado copiar su juego. "Fue difícil. Cuando mirabas sus controles y sus pases, era elegante. Mi generación veía vídeos de Youtube. Luego, íbamos al jardín e intentaba hacer con mis hermanos lo mismo que hacía Zidane. La primera vez que hablé con él fue en el Mundial y me dijo que sería bueno que fuera al Real Madrid".

Sus primeros pasos en el Real Madrid han sido complicados por una lesión antes de debutar en Vigo, pero asegura que "satisfecho este último mes. He marcado, asistido y provocado un penalti. Los primeros meses no fueron suficientes. Este último mes, cogí la pelota, desbordo más, y acelero. En los primeros meses intenté ser simple, pero la gente esperaba que regatease más". Como era de esperar, fue Courtois quien le ayudó más en su adaptación a Madrid pero dice que "la integración es fácil porque hay muchos jugadores que hablan francés, como Varane, Mendy o Benzema. El personal habla francés y es perfecto para mí".

Hazard también fue preguntado por su posible sobrepeso. "Es verdad. No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. De lo contrario, nunca tendría vacaciones. Soy un tipo de persona que coge peso rápido y luego lo pierde también rápido. Cuando tenía 18 años, en el Lille, pesaba 72 o 73 kilos. Después, al aumentar la masa muscular, llegué a los 75 kilos. Este verano pesaba 80 kilos. Pero perdí todo en diez días".