La curiosa recomendación de Antonio Conte sobre el sexo

Genio y figura. Antonio Conte es uno de los técnicos de moda. Los que han entrenado a sus órdenes, aseguran que es uno de los misters más metódicos y exigentes que han conocido. Un enfermo del fútbol que pone al servicio de los suyos toda la pasión que ya mostraba como futbolista.

Conte, que tiene a su Inter segundo a un solo punto de la Juventus, ha concedido una entrevista en L'Equipe en la que además de repasar su temporada con el conjunto Nerazzurri, habla sobre su personalidad y alguna anécdota de su carrera.

Rendirse no es una opción y la ambición como bandera: "Soy un espíritu libre, no un lameculos. Cuando comencé, ya tenía un objetivo: entrenar a un gran club en tres o cuatro años. Si no lo habría dejado"

Una personalidad muy marcada: "La competición es una batalla: tu muerte, mi vida. Esta es mi manera de ser y me llevará a frenar mi carrera muy pronto, vivo demasiado mi trabajo. A veces me pregunto si es justo pasar tanto tiempo sin mi familia".

La anécdota más peculiar tiene que ver con el sexo y la recomendación que le hace a sus pupilos: "Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Así que, mejor estar debajo de la pareja", es el curioso consejo que da a sus pupilos.