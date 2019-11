Thibaut Courtois fue el jugador encargado de hablar en rueda de prensa antes de que el Real Madrid se enfrente al PSG en la Champions League. El portero, como el equipo, pasa por un buen momento de forma. "Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí mismo para ganarme el cariño del público. Como portero no puedes perder la confianza en ti mismo, pienso en ayudar al equipo y no en lo que dicen. Lo único que puedo hacer es dar todo de mí para intentar estar en el corazón de los madridistas. Eso se gana en el campo y no con palabras", afirmó.

Otro de los titulares que dejó Courtois, fue a pregunta de la famosa bandera de Gaeth Bale con Galés y los consecuentes pitos del público ante la Real Sociedad. "El Bernabéu puede tener su opinión y yo no soy nadie para opinar de eso. No creo que esas sean sus prioridades (Gales, golf y Madrid) es lógico, amas a tu país, igual eso viene antes de dónde estás jugando, eso no es un problema. Igual el problema es que se ha vacilado un poco por la euforia, conozco a Gareth y está implicado al 100% cada día, es un profesional y se cuida. El sábado vimos cómo entró en el partido, casi mete un golazo, si no estuviera implicado no jugaría así", dijo.

Preguntado por una posible revancha tras el 3 a 0 de la ida en París, Bale aseguró que "no diría que lo de mañana es una revancha. Ese partido nos ayudó a aprender. Creo que no fue un buen partido nuestro. Hemos mejorado mucho últimamente y mañana servirá para ver cómo estamos. Se trata de ganar a un equipo grande que también quiere ganar la Liga de Campeones y hay que demostrar que nosotros estamos a tope".

"Estoy enamorado desde hace tiempo de Mbappe"

Tras Courtois, fue Zidane quien habló en rueda de prensa. Se esperaba que le preguntaran por MBappe y en sus primeras respuestas marcó distancias al recordar que "mañana viene como rival, lo que me importa a mí mañana es lo que vamos a hacer nosotros y vamos a prepararlo. Sabemos el jugador que es y hay que estar preparado", se limitó a contestar.

Sin embargo, a mitad de comparecencia, fue preguntado por Mbappe y si este podría enamorarse del Real Madrid al jugar en el Santiago Bernabéu. Zidane entendió mal la pregunta y contestó que "sabes que le conozco y yo ya estoy enamorado de él desde hace mucho tiempo. Primero como persona porque vino a hacer una prueba hace mucho tiempo".

Sobre el partido, el mister aseguró que "hemos cambiado desde el partido de ida, pero no es una revancha aunque tenemos ganar de hacer un gran partido y seguir con nuestra regularidad. Es un partido para confirmar todo eso. Es el más importante de la temporada seguro y además ante un rival muy bueno, eso nos va a exigir mucho más y hay que estar preparados. Yo, el primero. Hay que tener corazón, cabeza, pero sobre todo fútbol".