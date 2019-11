Simeone pone por las nubes a Cristiano Ronaldo

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este lunes en ganar, ya sea con treinta o con cinco pases bien; recalcó que "las áreas son determinantes en el fútbol" y ahí tiene que "crecer" su equipo y dijo que Cristiano Ronaldo es "extraordinario" y un "número uno", antes de medirse a él en el duelo de la Liga de Campeones de este martes ante el Juventus.

"Nosotros trabajamos para que los resultados fortalezcan al club y a los futbolistas. Si hacemos 30 pases bien o cinco, lo importante es ganar. Después se olvidan todos si hiciste cinco o 30 pases bien", valoró el técnico en rueda de prensa en el Juventus Stadium, escenario del transcendente encuentro ante el equipo turinés.

"Sabemos que, por más que todo lo que se genere, las situaciones, las transiciones, un buen juego asociado creativo o que salgas mejor que el rival, el fútbol se queda en la puerta del área si no hay contundencia. En el fútbol son determinantes las áreas y en eso tenemos que crecer", enfatizó.

"Me ocupa y nos ocupa seguir en la línea del partido del otro día (el 1-1 en Granada), que podamos mantener esa fortaleza para poder jugar en equipo y, desde el momento que ellos logran jugar en equipo, sin lugar a dudas podemos competir", recalcó el técnico.

"¿En qué momento estamos? Estamos en un buen momento", opinó Simeone sobre la conjunción de un equipo que cambió ocho jugadores en su plantilla el pasado verano y que sigue aún en ese proceso de construcción sin encontrar la regularidad: ha ganado cinco de sus últimos 15 encuentros, de los que empató ocho y perdió dos.

Mientras Héctor Herrera se consolida en el once -jugará su tercer encuentro consecutivo desde la alineación inicial-, el técnico repasó el periodo de adaptación de los fichajes: "Felipe también se ha incorporado muy bien, Joao cuando ha jugado lo ha hecho muy bien, Trippier ha mostrado jerarquía, Hermoso va involucrándose cada vez más, Marcos ha tenido pocos minutos y no me quiero olvidar de Lodi, en la selección brasileña y que el otro día marcó su primer gol".

"Creo que a su manera todos van creciendo. Y ojalá podamos todos juntos encontrarnos en el momento de reforzar más el equipo y en consecuencia lleguen los resultados importantes, que es de lo que se trata este juego", prosiguió Simeone, que abundó en Joao Félix": Lo necesitamos, porque es un futbolista diferente. Con su humildad, su trabajo y sus ganas de mejorar, como vino desde el primer día, seguramente seguirá creciendo porque argumentos tiene, y muchos".

Este martes espera el Juventus. En la memoria, el 3-0 del pasado 12 de marzo con el que fue devorado y eliminado el Atlético en los octavos de final de la Liga de Campeones. "Enfocarnos en aquel partido no nos sirve de nada para mañana", avisó.

Los tres goles de aquella noche los marcó Cristiano Ronaldo. "Es un campeón, un número uno, un jugador extraordinario y no creo absolutamente que sea Ronaldo contra el Atlético de Madrid", remachó.