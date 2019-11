Caso Vinicius: sorpresa en el club y en el jugador por sus numerosas ausencias

Vinicius está pasando por su peor momento desde que llegó al Real Madrid hace ya un año y medio. Sabía que con la llegada de Zidane, entrar en las convocatorias y jugar iba a ser más complicado para él, pero no se esperaba una situación como la actual en la que está más en la grada que en el banquillo o en el césped. Por primera vez, el brasileño se quedó fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo. De los últimos nueve encuentros, Vinicius ni se ha vestido de corto en cinco. Los números hablan por sí solos. A Zidane no le acaba de convencer y esto, en el club, está llamando mucho la atención.

Fuentes del Real Madrid aseguran que las ausencias de Vinicius son por méritos exclusivamente deportivos. Que no ha pasado nada entre el jugador y el entrenador que, simplemente, no lo ve entre los mejores a día de hoy. Zidane consideraría, según estas fuentes, que Vinicius no está todavía preparado para ser un jugador importante de la primera plantilla y que la competencia es muy dura. Por la izquierda tiene a Hazard e incluso a Isco y por la derecha, a Gareth Bale y Rodrygo. Y además, están lesionados James y Lucas, dos jugadores que harían más complicada su presencia en las convocatorias. El panorama de Vinicius, como reconocen desde el club, no es positivo. No creen que vaya a cambiar esta dinámica a corto plazo.

En el club están sorprendidos porque tienen mucha fe en Vinicius. Creen que es un jugador con mucho potencial y mucha madurez futbolística. Recuerdan que fue de los más destacados la pasada campaña cuando el equipo no funcionaba y que hay clubes importantes, como el PSG, que están interesados en ficharle. Hay preocupación, pero siguen confiando en Vinicius y por eso descartan una cesión. Es la respuesta del Real Madrid a día de hoy. No quieren que se marche a otro club en el mercado de invierno pero también es cierto que esto puede cambiar y que hay que tener en cuenta la opinión del propio Vinicius.

Su cesión es algo de lo que se habla en el club, por mucho que se descarte, y también en el entorno del futbolista. Su círculo más cercano valora esta posibilidad porque creen que lo mejor para él es que juegue y vaya cogiendo confianza en el fútbol europeo. Veremos que sucede. La realidad es que Vinicius, desde el partido de Liga ante el Atlético de Madrid, el 28 de septiembre, ha disputado solo 158 minutos. Fue titular en la derrota ante el Mallorca, no jugó nada ante Real Sociedad, Granada y Galatasaray en Turquía, 18 minutos ante el Eibar, 25 ante el Betis, 23 ante el brujas y 11 ante el Galatasaray en el Bernabéu.