Luis Enrique, muy duro: "Robert Moreno fue desleal, la ambición desmedida es un gran defecto"

Luis Enrique Martínez vuelve a la selección española. Este miércoles, ocho días después de que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, confirmase su regreso, el técnico asturiano ha sido presentado en un acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Un día muy especial", según ha dicho el propio Luis Enrique, que en primer lugar, antes de someterse a las preguntas de los periodistas, quiso dar su versión sobre los hechos que provocaron la salida de Robert Moreno del equipo nacional.

En una conferencia de prensa celebrada en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol junto a Rubiales y José Francisco Molina (director deportivo de la RFEF), Luis Enrique, que tuvo que abandonar el cargo de seleccionador en junio pasado por la enfermedad —y posterior fallecimiento— de su hija Xana, relató cómo se produjo su desencuentro con el que fue su ayudante en el equipo nacional y posterior seleccionador, Robert Moreno, a quien acusó de ser "desleal".

Aunque reconoció que entendía el comportamiento de Moreno y su ambición, Luis Enrique dice que el técnico catalán no le pareció leal y aseguró que él nunca fue el que llamó a la Federación para pedir su vuelta a la selección. Además, se mostró "muy contento" y con "muchas ganas" de afrontar la Eurocopa 2020, cuya clasificación cerró España de la mano de su exayudante, así como el próximo Mundial de Qatar 2022.

- Soy una persona que huye de polémicas, cualquiera que me siga como entrenador y jugador lo sabe. El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No es el presidente, Luis Rubiales, ni el director deportivo, Molina, ni mucho menos la Federación. Soy yo.

- El desencuentro con Robert Moreno fue el 12 de septiembre, el único día que tengo contacto con él. Me llama, tengo una reunión en mi casa de 30 minutos. Percibo que quiere hacer la Eurocopa y después que si quiero sería mi segundo entrenador. Desgraciadamente, no es una cosa que me pille de sorpresa. Lo veía venir por los acontecimientos de las últimas semanas.

- Siendo sincero entiendo su ilusión por ser seleccionador nacional, porque entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Entiendo que es ambicioso, que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo nunca lo haría. La ambición desmedida, exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto. Entiendo su posición pero jamás la comparto. Por eso tomo esa decisión y le comunico que no le veo nunca más como segundo en mi staff y que estoy fuerte, que tengo ganas de volver a trabajar. Tengo claro que voy a volver al fútbol, acaba esa reunión de manera cordial y a continuación llamo a cada uno de los miembros de mi staff. Tras lo hablado quería que supieran de primera mano mi opinión y la de otra parte. No quiero que se tergiversen mis palabras.

- En la vida las situaciones te van dando pie a ir conociendo a las personas, es una manera perfecta de ver quién es mi amigo y quién no, en quién puedo confiar y en quien no. Yo estoy seguro de que no lo haría, veo quien está a mi lado y tomo las medidas.

- En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert Moreno. Es un entrenador muy preparado. Lo ha demostrado con su trabajo. De lo otro no tenía dudas. Las palabras decían una cosa y su forma de actuar fue diferente. No soy el bueno de la película, pero seguro que el malo tampoco.

- Quiero que quede bien claro que no me he ofrecido nunca a la Federación. Nunca he llamado a Rubiales ni Molina. La situación cambia a finales de octubre. Me llaman, tuvimos una reunión en Zaragoza con el presidente y Molina.