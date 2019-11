El Sevilla cumple el trámite y tumba al Qarabag (2-0)

El Sevilla, con un gol del canterano Bryan Gil y otro del israelí Munas Dabbur en la segunda mitad, ganó por 2-0 al Qarabag tras un choque aburrido y sin ritmo, amplió así a cinco su pleno de triunfos en su grupo de la Liga Europa y dejó a los azerbaiyanos sin opciones matemáticas de pasar a los dieciseisavos.

Tras una mala primera mitad, en la que ambos equipos fueron incapaces de imprimir fluidez al juego y apenas hubo ocasiones claras de gol, los sevillistas, que ya estaban clasificados de forma matemática, insistieron en desarbolar a la poblada zaga visitante y, aunque sin brillantez, hallaron el premio en la segunda parte y resolvieron el trámite ante un Qarabag endeble e inofensivo.

Se medían dos conjuntos en situaciones opuestas, pues el Sevilla tenía ya el pase asegurado a los dieciseisavos de la Liga Europa y, además, como primero de grupo, y el Qarabag se jugaba gran parte de sus opciones para progresar a la siguiente ronda y en desventaja respecto al APOEL, ambos con 4 puntos pero los chipriotas con la diferencia particular de goles a su favor.

El técnico sevillista, Julen Lopetegui, siguió con la norma de dar minutos en Europa a los que menos juegan y sacó una alineación con once jugadores que no fueron titulares en Liga en Valladolid en un encuentro casi de trámite: para la reivindicación de los no habituales y para defender la honra del pentacampeón del torneo.

El Sevilla no le cogió el aire al partido ante un conjunto azerí al que le pudo la cautela -una zaga de cinco, un medio campo muy poblado y el español Jaime Romero solo en punta- y que no dio un paso adelante para generar peligro de verdad ante la meta de Bono.

La primera mitad fue muy aburrida, con mucho juego táctico y totalmente inofensivo por parte de ambos equipos, lo que condujo a un ritmo muy lento, en el que Óliver Torres no estuvo fino para conectar con el luso Rony Lopes, en la media apunta, ni con Munir, escorado a la derecha, el mexicano Chicharito Hernández y el israelí Munas Dabbur.

Los azerbaiyanos fueron los primeros en avisar, aunque de forma tímida, con un remate de Abbas Huseynov que el marroquí Bono mandó a córner, mientras que el equipo español continuó muy perdido.

Su primer tiro, alto y sin peligro, no llegó hasta el minuto 25 por medio de Sergio Escudero y luego sólo lo intentó Munir El Haddadi en una falta directa que despejó Asmir Bégovic en una buena intervención.

En la reanudación, los hispalenses parecieron querer despertar, aunque les faltó más viveza frente a un rival receloso en exceso, a pesar de que en el vestuario conoció que el APOEL iba ganando por 0-2 al Dudelange en Luxemburgo, y que no tenía ningún reparo en encerrarse cuando el Sevilla intentaba en ataque romper sus líneas.

Lopetegui movió ficha al dar entrada primero al canterano Bryan Gil por Rony Lopes, desacertado como todo el equipo, y luego sacar al campo al argentino Franco Vázquez por Chicharito y a otro joven de la cantera, José Mena, por Óliver Torres.

La idea del técnico vasco era ayudar a desarmar la poblada zaga del Qarabag con la velocidad y el descaro para encarar del internacional sub-19 Bryan, y tener un mayor control del balón y más llegada con el Mudo Vázquez y el joven Mena, y la decisión le dio sus frutos muy pronto.

Tras un intento por la banda izquierda de Bryan, a cuyo centro no llegó nadie, el balón le llegó de nuevo al gaditano, quien, de un fuerte zurdazo que desviaron entre su compañero Dabbur y Abbas Huseynov, batió a Bégovic para hacer el 1-0 recién rebasada la hora de juego.

El Sevilla siguió con el control sin pasar apuros, pero sin mucha profundidad, y pudo aumentar su renta en un tiro desde la frontal del área de Mena que salió fuera por poco, en una falta sacada muy rápida a la que no llegó en el área Dabbur al adelantársele un defensa y en un tiro de Munir que salvó el meta azerí.

En el Qarabag, Gurbanov quemó las naves dando entrada al centrocampista Abdullayev, al punta Mahir Emreli y al español Dani Quintana. No le quedaba otra, se fue arriba en la recta final y tuvo varias opciones para empatar, pero no atinaron Míchel, Emreli ni Richard Almeida, todo lo contrario que Dabbur, que hizo el 2-0 en el tiempo añadido con un buen gol.

Ficha técnica:

Sevilla, 2: Bono; Pozo, Carriço, Sergi Gómez, Escudero; Munir, Gudelj, Óliver Torres (Mena, m.68); Rony Lopes (Bryan Gil, m.54); Chicharito (Franco Vázquez, m.62) y Dabbur.

Qarabag, 0: Bégovic; Abbas Huseynov (Abdullayev, m.69), Medvedev, Mammadov, Badavi Huseynov, Ailton; Garayev; Míchel (Dani Quintana, m.84), Richard Almeida, Zoubir; Jaime Romero (Emreli, m.70).

Goles: 1-0, M.61: Bryan Gil. 2-0, M.92: Dabbur.

Árbitro: Mohammed Al-Hakim (Suecia). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la quinta jornada en el Grupo A de la Liga Europa, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 20.000 espectadores. Césped en buen estado. En los prolegómenos se desarrollaron distintas actividades para concienciar sobre la violencia machista con motivo del reciente Día Internacional contra la Violencia de Género.