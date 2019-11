El órdago de Arturo Vidal al Barcelona: o juego o me marcho

Arturo Vidal es un jugador polémico. Lo ha sido en todos los clubes en donde ha estado. Juventus, Bayern de Munich o Barcelona, su actual equipo y en donde no está contento. No es la primera vez que deja caer, de manera pública, que no está satisfecho con el rol que le ha otorgado Ernesto Valverde. Ahora, en una entrevista en TV3, ha subido el nivel de exigencia al mandar un órdago al club y a su entrenador. O tiene más minutos o se marcha en enero, ha venido a decir.

"Pasaron varios partidos que no jugaba. A veces, lo hacía bien y al otro encuentro no me tocaba. Eso me tenía, me tiene, triste. He de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre, o cuando acabe la temporada, no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante", ha afirmado.

La competencia por una plaza en el centro del campo del Barcelona es máxima. Que se lo digan a Ivan Rakitic que ha pasado de ser indiscutible a no jugar casi nada. El caso del chileno no es tan grave pero si es cierto que es suplente de manera clara. Ha sido titular en cuatro partidos, tres de LaLiga y uno de la Champions League y en dos completó los 90 minutos. Pese a que no tiene muchos minutos, es el cuarto máximo goleador con un tanto menos que Griezmann.

¿Qué hará Ernesto Valverde? Arturo Vidal estará expectante para el siguiente partido ante el Atlético de Madrid. No estará disponible Busquets, que está sancionado, ni Dembelé, lesionado. El técnico puede darle la titularidad ya que hay una plaza libre sin Busquets o ante la posibilidad de que cambie el sistema y ponga cuatro centrocampistas.