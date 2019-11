La respuesta de Valverde sobre la fiesta de Piqué que le resta autoridad en el Barcelona

La a serie Matchday sobre el Barcelona que Rakuten TV está emitiendo en los últimos días ha dejado imágenes muy íntimas del banquillo azulgrana y algunas declaraciones como las de Gerard Piqué, que reconoció que pese a la reticencia de Ernesto Valverde para dejarles salir de fiesta por Nueva York, ellos lo hicieron igualmente.

"Le dijimos a Valverde que íbamos a ir de fiesta en Nueva York. Él no lo entendía. Nos decía que no veía ninguna razón para salir de fiesta. Tuvimos hasta cinco reuniones con él para que entendiese que necesitábamos salir un día de fiesta. Quisiera o no íbamos a salir", comentó Piqué.

En la rueda de prensa previa al choque ante el Atlético a Valverde le han preguntado por esas palabras de Piqué y la contestación del técnico azulgrana ha sorprendido a propios y extraños.

"No he visto el documental y no lo puedo decir. Cuando tu padre te ha dicho que no vayas de fiesta, no has ido nunca, ¿no? (risas). No es una pregunta para mí. Es un documental que el club ha decidido hacer. Hay cosas que salen y otras que no. Hay cosas que no queremos que se vean porque son privadas".