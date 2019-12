Xabi Alonso, actual entrenador del Sanse —filial de la Real Sociedad—, dice que el alemán Jürgen Klopp es su prototipo de técnico ideal y que si hubiera un Balón de Oro a mejor entrenador se lo concedería a él.

El entrenador del Liverpool, donde Alonso jugó de 2004 a 2009, combina en su opinión las dos características necesarias para ese puesto: "Ser un buen conocedor del juego y un experto en la gestión". "Tiene carisma. Lo ves al final de los partidos en la relación que tiene con sus jugadores. (...) Ese vínculo emocional tan fuerte viene también de la relación que ha sabido crear con el club. Tener eso es oro para un entrenador. Pep (Guardiola) también sabe hacerlo, al igual que Rafa (Benítez) u otros", ha señalado el guipuzcoano en una entrevista a L'Équipe.

Alonso, de 38 años, tampoco escatima elogios hacia Zinedine Zidane y Guardiola.

Si pudiera tener en su equipo a un jugador de su etapa en activo sería Zizou, apunta. "Me recuerda a mis primeras memorias de profesional (...) Él levitaba en el campo. Yo tenía 20 años. Fue el primer jugador de otra dimensión que me impactó", destaca de su primer partido en el Santiago Bernabéu frente al actual técnico madridista, el 15 de diciembre de 2001.

La carrera como entrenador del francés, ha añadido Xabi, también es una referencia: "Es un ejemplo extraordinario. Respecto a todo el mundo, está a otro nivel. Ganar tres Ligas de Campeones en dos años y medio con el Real Madrid... Todo ha ido tan rápido. No pretendo hacer las cosas al mismo ritmo".

De Guardiola destaca que "nadie conoce el fútbol tan bien como él": "Es muy inteligente. Sabe interpretar los equipos y los campeonatos. Cuando Pep comienza a hablar, es una maravilla escucharlo".

Xabi Alonso, que se despidió del fútbol como jugador en mayo de 2017, sostiene que desde que colgó las botas siempre tuvo claro que iba a seguir su trayectoria como entrenador y recalca que le ha sido útil toda la experiencia acumulada. "He aprendido mucho de los grandes compañeros que he tenido (...) Y del hecho de haber conocido diferentes campeonatos. Esto me permite adaptarme rápido", concluyó Alonso, que dice no tener prisa por ponerse al frente de un gran club porque todavía se considera un "debutante" en este nuevo puesto.