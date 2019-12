El Atlético mira al mercado pero está pendiente de la evolución de Diego Costa

El Atlético de Madrid tiene un problema deportivo considerable que solo podría paliar y cambiar su mejora dentro del terreno de juego o la capacidad del club fuera del césped, es decir, en los despachos. Siendo sextos en liga y con resultados terriblemente irregulares en lo que va de curso, Simeone sigue sin dar con la tecla, sobre todo de cara a gol. Sea cuestión de fortuna o no, la realidad es que el Atlético apenas marca goles y así es muy difícil aspirar a ganar algo esta temporada.

La afición, viendo el panorama, pide o incluso exige fichajes en el ataque, pero como ya hemos contado anteriormente en Libertad Digital y esRadio, el Atlético está sometido a la 'tiranía' del límite salarial. Si se pasa será sancionado y lógicamente el club no quiere volver a verse inmerso en una situación que ya vivió en 2017 cuando fue sancionado en ese caso sin poder fichar por un problema relacionado con el fichaje de menores en su cantera.

Varios medios informan hoy del 'busca y captura' del Atlético en el mercado invernal siempre y cuando consiga aligerar equipaje. Si no sale nadie, no vendrá nadie. Eso está muy claro en las oficinas del Wanda Metropolitano. Dentro de esa circunstancia hay varios nombres sobre la mesa, como los que cita hoy el diario AS, Cavani, Rodrigo, Belotti o incluso Piatek, el delantero polaco del Milan. El contrapunto lo pondrían las salidas de Lemar o de Correa.

Las informaciones están ahí, pero según ha podido saber Libertad Digital en exclusiva hay una frase que se repite constantemente en la parte noble del Atlético y es ahí donde se toman las decisiones: "Vamos a ver cómo va la evolución de Diego Costa". Esta frase es una mazazo para la afición, que no quiere más esperas y riesgos con la parte más importante del fútbol, el gol. Costa no volverá hasta el mes de marzo y una vez recuperado de la operación de su hernia cervical tardará en estar bien a nivel competitivo. No fichar otro 9 dejaría igual de coja a la delantera de lo que lo está ya, con la única opción de Morata como referencia. Saponjic no cuenta para Simeone y está por detrás de canteranos como Darío Poveda, Camello o Garcés.

El Atlético no niega que pueda fichar, de hecho peina sus opciones, pero sigue repitiendo el nombre de Diego Costa. Habrá que esperar para ver qué ocurre en las próximas semanas, sin embargo, si no llegan ofertas por jugadores atléticos poco se podrá hacer. Libertad Digital también ha podido saber que por Lemar, por ejemplo, no ha llegado ni una sola oferta ni concreta ni informal. La preocupación en el seno rojiblanco aumenta aunque toca esperar para ver si toda esta situación acaba cambiando.