El 'flechazo amoroso' de Mourinho con un jugador del Tottenham

José Mourinho ha caído de pie en el Tottenham ganando y mejorando la imagen del equipo que hasta hace poco entrenaba Mauricio Pochettino. 'The Special One' es ya una celebridad en el campo de los Spurs, pero Mou no solo enamora deportivamente hablando sino que también se enamora, en este caso de uno de sus jugadores.

¿Quién es el afortunado jugador del Tottenham que tiene el favor deportivo de José Mourinho? El coreano Heung-Min Son. El propio entrenador portugués lo ha dejado claro en sala de prensa ante los medios de comunicación en la previa del choque ante el Manchester United.

"Estoy enamorado de este chico (Son). Imagino que la gente que le conoce desde hace años es consciente de lo fantástico que es", sentenció Mou antes de visitar mañana Old Trafford, estadio el del Manchester United que no le ve en los banquillos desde su cese en diciembre de 2018.

Además de sus palabras acerca de Son, Mourinho reconoció que hay tres jugadores, entre ellos el danés Eriksen, que podrían salir este verano de Londres: "Si os dijera que no he hablado con Levy sobre su situación o la de Vertonghen o Alderweireld estaría mintiendo. Pero no voy a valorarlo con la prensa"