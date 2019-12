El once de las grandes leyendas que nunca ganaron el Balón de Oro (y lo merecieron con creces)

Leo Messi ganó este lunes por la noche su sexto Balón de Oro, el prestigioso galardón que otorga la revista France Football al mejor futbolista del mundo, en la gala celebrada en el Teatro del Chatelet en París. El astro argentino, que recibía el galardón de manos del ganador de 2018, Luka Modric, deshace así el empate a cinco Balones de Oro que tenía con Cristiano Ronaldo.

Además de Messi, Modric y Cristiano, otras grandes estrellas de la historia del fútbol se han hecho en alguna ocasión con el Balón de Oro: desde Stanley Matthews y Alfredo Di Stéfano —los dos primeros ganadores— hasta Kaká, pasando por Eusebio, Bobby Charlton, George Best, Johan Cruyff, Beckenbauer, Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane o Luis Figo, entre otros.

El único futbolista nacido en España que ha ganado el Balón de Oro es Luis Suárez, exjugador del Barcelona y el Inter de Milán, que conquistó el galardón en 1960. Hay otros muchos jugadores españoles, como Raúl, Xavi, Iniesta o Iker Casillas, que han merecido el trofeo pero que finalmente fue a parar a manos de otros futbolistas (en el caso de Raúl, por ejemplo, lo mereció en 2001, aunque France Football prefirió distinguir al inglés Michael Owen, mientras que Casillas fue clave en el Mundial ganado por la selección española, pero entonces el galardón fue a parar a manos de Messi).

Además de estos cuatro jugadores españoles, hay otras cuatro grandes leyendas del fútbol mundial que tampoco ganaron nunca el Balón de Oro: es el caso de los brasileños Roberto Carlos y Cafú, los italianos Paolo Maldini, Andrea Pirlo y Francesco Totti, el inglés Steven Gerrard o el alemán Oliver Kahn, entre otros.

Diego Armando Maradona y Edson Arantes do Nascimento, Pelé, son sin lugar a dudas los dos grandes olvidados del premio, aunque sus ausencias en la relación de premiados están justificadas: hasta 1995 sólo podían recibirlo jugadores europeos. De haberlo recibido, se calcula que Pelé tendría al menos cuatro Balones de Oro y Maradona, dos o tres.

De esta forma, el once de los grandes olvidados —o que, por su condición de jugadores no europeos, no pudieron entrar entre los candidatos— sería el formado por: Iker Casillas; Cafú, Maldini, Roberto Carlos; Xavi, Pirlo, Iniesta, Raúl; Maradona, Puskas y Pelé.

En un teórico banquillo de los suplentes podríamos encontrar otros grandes nombres como los de Oliver Kahn, Gianluigi Buffon, Philipp Lahm, Ryan Giggs, Del Piero, Totti, Zico, Romario o Thierry Henry.