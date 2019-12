El periodista deportivo Edu Aguirre, del programa El Chiringuito de Atresmedia, fue protagonista este lunes en la gala del Balón de Oro celebrada en el Teatro del Chatelet en París. Y es que Aguirre intentó entrevistar sin éxito tanto a Leo Messi, que se hizo por sexta vez en su carrera con el prestigioso galardón que otorga la revista France Football, como a uno de sus compañeros en el Barcelona, el meta alemán Marc-André ter Stegen.

Lo cierto es que el conocido periodista deportivo se llevó dos tremendos cortes por parte de los futbolistas azulgranas que no han tardado en ser recogidos por las redes sociales.

Su primer enganchón fue con Messi. "Se va acercando el momento de la retirada. El tiempo vuela", había dicho el argentino al recoger su sexto Balón de Oro, aunque matizó que esperaba que le quedasen más años por delante. El delantero recorría la zona mixta del Teatro del Chatelet para atender a los medios que habían acudido a cubrir la gala, cuando fue preguntado por Aguirre. "Leo, ¿qué significa la frase 'se acerca la retirada'?", le preguntó el periodista al argentino, que le respondió muy cortante: "Espera que termine". "Hay preocupación en el barcelonismo por lo que significa, ¿nos lo puedes aclarar?", insistió el reportero ante un Messi que decidió hacer caso omiso a sus preguntas y seguir adelante sin atenderle.

Edu Aguirre interrumpiendo a Leo Messi en la entrevista y Leo le dice "Espera que termine" y luego se va. Mi santo padre.pic.twitter.com/9Fz5WSycBD — Filosofía Barça (@Iniestismo1899) December 2, 2019

Éste no fue el único enganchón que tuvo Edu Aguirre con un jugador del Barcelona. Minutos después, Ter Stegen tampoco quiso atender al periodista. "Ter Stegen, ha dicho Messi... estamos en directo en Mega", le dijo Aguirre al cancerbero, que decidió irse de la zona mixta. Entonces, el reportero de El Chiringuito cogió al alemán del brazo para que no se marchara sin responder a sus cuestiones, pero Ter Stegen también le dio un corte al periodista, soltándose de su mano y espetándole: "¿Puedes dejarme, por favor?".

Ter Stegen pasando olímpicamente de Edu Aguirre, MI PUTO PORTERO.#TerStegen pic.twitter.com/gsg7m9gFIi — Tristiano Penaldo (@Tristiaano) December 2, 2019

Dos momentos incómodos para un Edu Aguirre que, sin desearlo, se ha convertido en protagonista de esta gala del Balón del Oro por sus dos enganchones tanto con los dos jugadores del Barcelona como con el jefe de medios del club, José Manuel Lázaro.