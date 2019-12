Pedja Mijatovic, exfutbolista montenegrino del Real Madrid, dijo este martes que no cree que el brasileño Vinicius salga del equipo blanco en el mercado de invierno, aunque en esta primera mitad de campeonato no esté contando con demasiados minutos a las ordenes de Zinedine Zidane.

Vinicius, apuesta de futuro del Real Madrid, solo ha disputado esta temporada once partidos oficiales, cuatro como titular, y suma 451 minutos de juego. "En enero difícilmente creo que el Real Madrid se deshaga de algún jugador y por tanto no creo que Vinicius se vaya a ir", dijo Mijatovic, que fue preguntado por alguna recomendación que pudiera hacer al brasileño.

"No le recomiendo nada porque el año pasado hizo una buena temporada y este año aunque tiene menos minutos hay un entrenador que hace su trabajo muy bien. Las decisiones de Zidane son muy buenas, lógicas, y hay que dejarle actuar", señaló.

Pedja Mijatovic habló sobre el galés Gareth Bale, cuya irregularidad está marcando su temporada en el Real Madrid con algunos episodios polémicos extradeportivos.

"Como futbolista tiene unas cualidades tremendas, pero en algunas ocasiones comete algún error que tenemos que comentar. No quiero hablar más porque no quiero protagonismo, solo quiero que el Madrid gane los mayores títulos posibles. Lo más importante ahora es que ha vuelto, no está lesionado y está jugando", declaró Mijatovic antes de la gala de los premios del diario As.