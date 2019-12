Gareth Bale se ha pronunciado tras el famoso episodio de la bandera que utilizaron los jugadores de Galés tras la clasificación para la Eurocopa y los pitos que recibió del Santiago Bernabéu. El futbolista, en una entrevista en la cadena británica BT Sport, ha afirmado que sí, que era consciente de la existencia de la bandera y que iba a crear controversia. "No puedo negar que sabía que iba a crear controversia. Lo estaba celebrando con mis compañeros, aficionados, con mis amigos... y como te digo, ahí estaba la bandera de Galés", ha dicho.

Respecto a los pitos que sufrió en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad, Bale reconoce que ahora lleva mejor este tipo de situaciones. "La primera vez que pasa es un poco desconcertante, reconoce. Sin embargo, en esta entrevista, Bale afirma que ahora ya lo lleva mejor. "No sabía cómo lidiar con ello, pero según me he hecho más mayor, ha pasado alguna vez más y entiendes cómo tienes que lidiar con ello. Ahora sólo me encojo de hombros. De alguna manera, es el mejor lugar (El Bernabéu) para que te piten y si no haces una buena actuación, lo entiendo". "Obviamente tengo que seguir trabajando y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer. Al final los pitos pararán y puedes seguir con tu carrera", añadió.

El delantero del Real Madrid, también dio su opinión sobre la llegada de José Mourinho a su antiguo club, el Tottenham Hotspur hace escasas semanas. "Es un golpe sobre la mesa para el club. Es un ganador. El Tottenham quiere ganar trofeos y no creo que haya mejor socio que Mourinho para hacerlo", finalizó.