El videoarbitraje (VAR) ha encontrado un enemigo en la figura de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien ha criticado con mucha dureza a la tecnología en el fútbol en una entrevista en el diario Mirror. "Es un desastre", ha afirmado.

Las quejas de Ceferin se basan en especial en el fuera de juego y las manos. Sobre los fuera de juego, explica que el principal problema está en que no hay margen de error. "No creo que la tolerancia deba ser de uno o dos centímetros para levantar el banderín. No puede ser fuera de juego por tener una nariz larga. Tenemos que discutir esto. Habrá que discutir una tolerancia de 10-20 centímetros", ha dicho. Por todo esto, el máximo dirigente en Europa en el fútbol, propondrá "un cambio a la International Football Association Board (El órgano encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial).

Para Ceferin no es solo que haya una diferencia de uno o diez centímetros, cree que el problema también está en las líneas que se trazan. "Son dibujadas por el VAR. Entonces es un dibujo un poco subjetivo pero con criterios objetivos. Vamos a discutir esto con nuestra división de árbitros", añade.

Otro asunto que preocupa a Ceferin es el de las manos, cuando es o no una infracción. Y pone un ejemplo, una reunión con los mejores entrenadores de Europa. Tuvimos en la UEFA a los mejores entrenadores hace dos semanas, en Nyon. Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, además de nuestro árbitro oficial, Roberto Rossetti, quien les mostró una jugada que da en la mano. Les preguntó si era falta o no y la mitad dijo que sí y la otra mitad que no. Entonces dime si es clara la regla. ¡No sabemos nada!", concluye con rotundidad.

Todo surge de una pregunta que se hace Ceferin: "¿Cuando una mano es intencional?". El presidente de la UEFA se respondió y puso un ejemplo reciente de la Premier League. "El árbitro no es un psiquiatra para saber si lo hiciste a propósito o no. En el partido del Liverpool contra el Manchester City, el árbitro Michael Oliver no pitó un penalti al Manchester City por una mano que se ha pitado en otras ocasiones. El equipo de Jurgen Klopp se benefició y ganó", dijo.

También expuso que el VAR es diferente según el país donde se dispute el partido. "Algunos árbitros en Inglaterra, ni siquiera revisan la jugada y en Italia están durante media hora". Y por último, lamentó que cada vez tenga menos importancia las decisiones del árbitro. "Aunque haya 70.000 u 80.000 personas gritando, eres tú quien debe decidir, no una persona escondida en algún lugar de Londres, Berlín u otro lugar ", termina.