Petit denuncia racismo en el vestuario del Barcelona

Emmanuel Petit solo estuvo una temporada en el Barcelona, en la 2000/2001 pero según sus últimas declaraciones, le dio tiempo a vivir una situación de racismo en el vestuario azulgrana. Así lo ha desvelado en una entrevista en RMC Radio.

"Experimenté el racismo. Lo viví en el vestuario del Barcelona. "Puede que sea impactante, pero pasaba de vez en cuando. Aunque con algunos jugadores sucedió con bastante frecuencia", explica.

No es la primera vez que Petit critica aquel vestuario. El centrocampista ya desveló que había una guerra entre catalanes y holandeses y que el entrenador, Lorenzo Serra Ferrer, "no tenía la suficiente fuerza para manejar el equipo", afirmó. El jugador aseguró que "el nacionalismo catalán está muy cerca del racismo. Tan pronto como llegué la gente me dijo que no intentara aprender español, que tenía que aprender catalán. Y yo les decía: '¿Estoy en España, ¿no?'. Y ellos respondían: 'No. Estás en Catalunya'. Me harté de ese tipo de cosas. Entiendo que se identifiquen, pero cuando es en exceso, se acerca mucho al racismo", concluye.