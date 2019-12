"Me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti. Porque estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, Guti y me llamo José María Gutiérrez, no Guti. Gracias". Son palabras de Guti, o de José María Gutierrez. Al final es lo mismo pero no es lo mismo. Total, que Guti no quiere ser más Guti. Y habrá que acostumbrarse porque así lo ha pedido este jueves a los periodistas. "José María Gutierrez es lo que pone en mi DNI", explicaba más serio de lo habitual. No es que entrara en la sala de prensa gritando o que estuviera enfadado. No fue así. De hecho, estas palabras fueron las últimas antes de levantarse de la sala de prensa.

Al margen de esta curiosidad, el técnico del Almería ha confirmado que sí tuvo una reunión con Al-Sheih, propietario del club, tras coger un avión privado a Marrakech. Eso sí, no quiso concretar si ha pedido acudir al mercado de invierno como se está especulando. "Estoy feliz con mis jugadores y si vienen refuerzos para hacer al Almería mejor, bienvenidos sean. Me reuní con el presidente y hablamos de fútbol, de la situación del equipo, pero no hubo más. No hablamos de entradas ni salidas, porque le dije que quiero centrarme en las tres jornadas antes de navidad", apunta.

El propietario, según el ex jugador del Real Madrid, "está contento, pero sabe que tenemos que mejorar más". El equipo andaluz, tras dos victorias consecutivas, ha ascendido a la segunda plaza, con 32 puntos. Los mismos que el Huesca y uno más que el Fuenlabrada. El líder, el Cádiz, sigue a siete puntos.