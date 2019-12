El próximo 21 de diciembre, en el Wanda Metropolitano, aprovechando que se para el fútbol en España, se disputará un partido benéfico entre ex jugadores históricos de la selección española y estrellas del resto del mundo. Estarán Roberto Carlos, Ronaldinho, Eto´o, Del Piero, Morientes, Hierro o Figo. El portugués ha sido protagonista en la rueda de prensa de este partido al recordar aquel mítico clásico en el que hubo mucha violencia desde la grada tras su fichaje por el Real Madrid. Cayeron botellas, mecheros y hasta un cochinillo.

Preguntado por el próximo clásico, entre Barcelona y Real Madrid que se tiene que disputar el 18 de diciembre, Luis Figo recordó que "yo jugué en Barcelona y no estaba garantizaba mi seguridad. No veo por qué no tiene que jugarse el partido", afirmó. El portugués, que pudo sufrir una de las noches con más ira en un campo de fútbol, apuesta por no cambiar las fechas de los partidos. "Hoy en día si quieres garantizar la seguridad lo haces. Cambiar fechas de partidos es como dar la razón a la gente que lleva la contraria".

Un mensaje que fue apoyado por otro de los asistentes, Fernando Hierro. "Lo más importante es que sea un día feliz, todo deporte y que no pase nada, ningún conflicto. Es un clásico que lo va a ver todo el mundo, está en juego la imagen del fútbol español, y lo mejor es que todo transcurra con normalidad. Hace poco aquí en Madrid se jugó un River Boca y todo transcurrió con normalidad. Es un partido de fútbol y lo demás no tiene que estar en el deporte", recordó.

Preguntado por las declaraciones de Petit, quien en dos ocasiones habló de racismo en el vestuario del Barcelona, Figo recordó que "en mi época eso no pasó, nunca he sentido racismo en el vestuario. Todo lo contrario. Era extranjero y con quien mejor me llevaba era con los españoles. En mi ciclo no sentí ningún tipo de racismo y es extraño porque normalmente en cualquier vestuario hay buen ambiente."