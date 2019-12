Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, no quiere saber nada de una posible Superliga Europea que englobe a los países más importantes del viejo continente y que haga que los mismo salgan de sus ligas nacionales para competir a otro nivel con los clubes de su mismo potencial. La idea, que entre otros tiene como valedor al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está siendo duramente criticada y Ceferin se ha unido a estas críticas.

"He leído sobre este plan loco. Si se cree en los informes provienen de un solo presidente de un club y un administrador de fútbol solitario. Sería difícil pensar en un esquema más egoísta. Claramente arruinaría el fútbol en todo el mundo; para los jugadores, para los fanáticos y para todos los que están relacionados con el juego, todo por los beneficios de un pequeño número de personas", comentó Ceferin en el diario inglés The Mirror.

El presidente de la UEFA ataca duramente al presidente blanco y además cree que la Superliga no tendrá ningún éxito en su creación: "Afortunadamente, todavía hay demasiado sentido común en el juego para que este tipo de ideas locas tengan éxito. De hecho, es tan descabellado que no puedo creer que alguien lo haya soñado", apuntó el presidente de la UEFA. A partir de 2024, eso sí, está previsto que la máxima competición continental tenga 32 equipos repartidos en cuatro grupos de ocho, y no ocho grupos de cuatro equipos como ahora.

En su día, Florentino habló de esta Superliga como algo que podría llegar de manera inevitable: "Algún día alguien vendrá con dinero y hará un proyecto que sea bueno para todos".

A la espera de que esta idea avance o muera, Zidane ha sido preguntado hoy por la motivación del Real Madrid al jugar con el Espanyol en la liga española, pregunta con una clara indirecta sobre la Superliga. Zidane no entra en debates: "No, a mí me hace ilusión jugar contra el Espanyol. Me gusta mucho la liga española y no creo que se le quede pequeña al Real Madrid".