Ernesto Valverde asegura que el Clásico entre Barcelona y Madrid "se jugará"

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona no tiene dudas: "El Clásico se jugará". Aún faltan 12 días para que el miércoles 18 de diciembre se midan Barça y Real Madrid en el Clásico del Camp Nou tras ser aplazado por los incidentes que tuvieron y tienen lugar en la Ciudad Condal tras la sentencia del juicio del procés.

En su comparecencia previa antes del partido de este sábado a las 21:00 horas frente al Mallorca en el Camp Nou, Valverde ha valorado este y otros temas:

¿Se jugará el Clásico?

Yo creo que lo jugaremos ya. No estoy preocupado por eso. Nos quedan diez días y estoy convencido de que el partido se jugará sin problemas.

Retirada de Messi

Leo tiene 32 años y no creo que esté pensando en la retirada. Es algo que está ahí. Cuando un jugador pasa de los 30 siempre ve el final más cerca que cuando empieza. Creo que se le da demasiadas vueltas. Hay que verlo de manera natural. Le ocurre a todo el mundo cuando van pasando los años. Que lo piense no significa que vaya a ser en tres días.

Recambio para Luis Suárez

Luis tiene los mismos años que Leo y también habla de una situación que se puede dar en el futuro. Está claro que cuando salgan algunos tienen que entrar otros e ir renovando el equipo. Es un delantero centro clásico, un nueva nato y nosotros a veces nos movemos con jugadores que pueden jugar tanto por dentro como por fuera.

Cánticos pidiendo la muerte de Griezmann en Madrid

No soy juez ni tengo conocimientos para saber qué sanción corresponde a una acción de este tipo. El tema de los insultos en el mundo del fútbol a veces lo pasamos de lado, los medimos de manera ancha. Pensamos que el que la gente vaya al campo a desahogarse está admitido y no entiendo por qué. Vas a ver un espectáculo y tienes que ser respetuoso. No sé qué castigo responde y diría que le molestó incluso a muchos aficionados del Atlético.