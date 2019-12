Bartomeu avisa para el Clásico: "Los socios del Barcelona vendrán a animar y a reivindicar"

Josep María Bartomeu sigue empeñado en politizar todo lo que hace el Barcelona, el club que preside, y sabiendo la tensión que se vive a 11 días del Clásico del 18 de diciembre entre Barça y Real Madrid en el Camp Nou, el mandatario culé ha comentado que no habrá restricción alguna para los aficionados, entre ellos, independentistas.

Bartomeu comentó en Cataluña Radio que no habrá ninguna directriz para evitar proclamas anticonstitucionales en el Camp Nou e incluso habló de un "acto reivindicativo de forma pacífica y serena".

"No estoy preocupado. Pienso que hacer un acto reivindicativo de forma pacífica y serena es compatible con un partido de fútbol. No veo ningún problema. El control del estadio, dentro del estadio, es del club. El socio es libre para exhibir lo que quiera. No hay restricciones. Sin insultar, puede mostrar cualquier simbolismo de manera cívica y pacífica. En ningún caso se debe de suspender. No hay ningún motivo", comentó el presidente del Barcelona.

Josep María, siempre metido en todo lo político que realiza el Barcelona a través del deporte, no escondió sus cartas y avisó de las intenciones del club. Libertad total para las proclamas anticonstitucionales: "Los socios vendrán a animar y a reivindicar. Estamos en un momento excepcional de la historia de Cataluña. Todo es compatible".