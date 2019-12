El Barcelona insiste sobre el Clásico: "Es compatible una reivindicación política"

Pacífica, faltaría más, pero el Barcelona sigue repitiendo día tras día que espera una reivindicación política en el partido que enfrentará a azulgranas con el Real Madrid. El Clásico del día 18 de diciembre sigue acumulando tensión por las amenazas de la plataforma separatista, Tsunami Democratic, de 'reventar' el partido con varias acciones antes, durante y después del choque.

El Barcelona, lejos de ayudar a rebajar la tensión lleva varios días hablando de "compatibilidad" entre deporte y política el día del Clásico. El primero fue el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu: "No estoy preocupado. Pienso que hacer un acto reivindicativo de forma pacífica y serena es compatible con un partido de fútbol. No veo ningún problema. El control del estadio, dentro del estadio, es del club. El socio es libre para exhibir lo que quiera. No hay restricciones. Sin insultar, puede mostrar cualquier simbolismo de manera cívica y pacífica. En ningún caso se debe de suspender. No hay ningún motivo".

Bartomeu habló en Cataluña Radio, algo que también ha hecho Jordi Cardoner en el mismo medio: "Somos conscientes de la importancia que tiene velar por la seguridad de los espectadores y hacer este partido viable. Debe ser compatible con una reivindicación pacífica. Hay que demostrar seny. Creo que será un dispositivo habitual. El que se utiliza en un Clásico, pero hay que tener en cuenta posibilidades que puedan darse en el último momento. Y esta es la profesionalidad que estamos convencidos que demostrarán los Mossos".

Cardoner, que olvida incidentes como el cochinillo lanzado a Figo en la temporada 2002/2003, también insistió a la hora de hablar de estadio seguro: "Estas posibilidades, si se estudian en el dossier de seguridad, no se pueden hacer públicas. Pero me gustaría transmitir tranquilidad a nuestra afición. Podemos presumir de que nuestras instalaciones en los últimos años han sido seguras. Y confiamos en nuestra gente y nuestro público. No estamos hablando de que el público sea diferente. El club cree en el comportamiento pacífico de la gente".