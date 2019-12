Jonathan Dos Santos, exjugador de Barcelona y Villarreal y actual atacante de Los Ángeles Galaxy de la MLS, ha desvelado una de las bombas del mercado invernal. De los creadores del inesperado fichaje de Kevin Price Boateng por el Barcelona en enero de 2019 llega "Carlos Vela tiene una oferta del club azulgrana".

Nadie lo esperaba, pero la opción es real. Carlos Vela podría volver a España para jugar en el Barcelona. Las declaraciones de Dos Santos lo dejan claro: "Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Angeles".

Dos Santos soltó la bomba sobre su compatriota mexicano y además le deseó lo mejor si toma el camino de regreso a España: "Ha hecho una temporada espectacular. Todo lo que sea mejor para él, yo estaré feliz. Es una oportunidad única que el Barcelona te esté buscando, es el mejor equipo del mundo y ojalá que, como mexicano, se le pueda dar".

Hay que recordar que Carlos Vela se marchó a la MLS con sólo 28 años dejando la Real Sociedad y tras varios cursos en los que mezclaba partidos memorables con desconexiones importantes. También tuvo polémicas en su país por no querer acudir a las llamadas de México. Con 30 años muchos le daban por perdido dentro del fútbol de élite, pero esta oferta del Barcelona puede cambiar nuevamente su destino.