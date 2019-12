La última fantasía de Xavi con Qatar: "Nos han dado todo y es un país seguro y acogedor"

Qatar sigue siendo un paraíso para Xavi Hernández. Al menos lo es para él ya que pese a no ser una democracia, el exjugador del Barcelona y de la Selección lo ve como un lugar maravilloso del que todo el mundo, según su opinión, puede disfrutar. En más de una ocasión lo ha dejado claro, pero siempre desde la burbuja que tiene una persona con su pasado deportivo.

"No vivo en un país democrático, pero el sistema funciona mejor que en España", llegó a decir Xavi hace pocas semanas desde una posición idílica, como bien hemos contado en Libertad Digital.

Ahora, Xavi vuelve a la carga en una entrevista para la FIFA en la que vuelve a mostrar su amor por Qatar: "La familia está muy feliz porque nos han dado todo. Es un país muy fácil para vivir, muy cómodo, acogedor y seguro".

Estas palabras agradecidas de Xavi son lógicas teniendo en cuenta que actualmente y tras ser jugador del mismo equipo es entrenador del Al Sadd, conjunto con el que disputará el próximo Mundial de Clubes que tendrá como principal favorito al Liverpool.

El español también recoge en sus declaraciones cómo ha cambiado su forma de ver el fútbol desde que ha cambiado el césped por los banquillos: "Tenía una visión futbolística en mente, porque como casi todo el mundo sabe, crecí en el Barça y en la selección nacional. Me describiría como alguien a quien le gusta tener la pelota. Sufro si mi equipo no la tiene. Cuando comencé como entrenador no pensaba demasiado en el lado defensivo del juego. Ahora sufro más. Sufres cuando no tienes la pelota. Ese 30-40 por ciento de posesión que no tienes es cuando tienes que trabajar más duro".