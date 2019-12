Mikel Arteta se convertirá en las próximas horas en nuevo entrenador del Arsenal. Tras la destitución de Unai Emery, el objetivo de los Gunners era José Mourinho. Sin embargo el Tottenham anduvo más rápido y se llevó al técnico luso. Tras peinar el mercado, la directiva del conjunto londinense eligió a Mikel Arteta, segundo entrenador del Manchester City y mano derecha de Pep Guardiola, para liderar el nuevo proyecto.

¿El problema? Arteta tiene contrato con el City. Guardiola, aunque reconoce en público que el vasco ha sido sincero con él al contarle que el Arsenal le quiere a toda costa y le abre la puerta, sabe que su baja es importante y lo acepta a regañadientes, pidiendo a su directiva que exija una compensación económica por su salida en plena temporada.

"Arteta ha sido increíblemente honesto y transparente conmigo, me ha informado en todo momento de las negociaciones con el Arsenal. Es una persona increíble, un buen entrenador, con ética por el trabajo... por todo ello está con nosotros. Está hablando con el Arsenal pero no sé lo que va a pasar", dijo Guardiola en sala de prensa en la previa del duelo frente al Oxford United en los cuartos de final de la Capital One.

El Arsenal ofrece a Arteta cinco millones al año y falta arreglar flecos con el City -exige una compensación económica para liberarle- para que su primera aventura como técnico prinicipal se haga oficial.