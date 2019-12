Mehdi Benatia y Cristiano Ronaldo fueron compañeros en la Juventus la temporada pasada. El marroquí pasó por los micrófonos de RMC Sport, y se soltó con una anécdota que resume a la perfección el carácter competitivo del astro luso.

En un partido en Bérgamo fuimos los dos suplentes porque tres días después volvíamos a jugar y el míster hizo rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso a Turín, Ronaldo me mandó un mensaje: "¿Qué vas a hacer ahora?". A lo que le respondía que "son las once de la noche, me iré a casa, ¿por qué? "¿Te apetece hacer una sesión de gimnasio? Hoy no he sudado, lo necesito. ¿No quieres acompañarme?", le lanzó Cristiano a lo que Benatia le respondió: "Solo quiero llegar a casa y sentarme delante de la tele