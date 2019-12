Máxima indignación en el Real Madrid a todos los niveles: "No nos han dejado ganar en el Camp Nou"

Desde la existencia del VAR, hacía mucho tiempo que no había este malestar en el Real Madrid por una actuación arbitral. Quizá desde el partido ante la Real Sociedad en el que hay un claro penalti sobre Vinicius en el Santiago Bernabéu. Tras aquella jugada, hubo una llamada a Luis Rubiales para, según el Real Madrid y la Federación, consultar por qué no se había entrado a valorar aquella jugada. Ahora se vuelve a tener esta sensación, pero con el añadido de que el rival es el Barcelona y con el agravante de que ya intuían que podía pasar esto, antes del partido, con la designación de Hernández Hernández.

No se hablaba de otra cosa en la expedición del Real Madrid en el viaje de vuelta desde Barcelona. "Desde la fila 1 a la última. Todos estamos hablando del árbitro y del VAR. Todos. Jugadores y no jugadores", explicaban desde dentro del avión. Así lo contamos el miércoles por la noche en El Primer Palo y aunque han pasado algunas horas, en el club siguen transmitiendo el mismo mensaje: están indignados con el arbitraje que se vivió en el Camp Nou.

En el Real Madrid siempre han estado a favor del vídeoarbitraje. Fuentes del club te insisten en que están a favor del VAR pero recalcan que "no así". Y es que pensaban que con la entrada de la tecnología no podrían producirse partidos como el de este miércoles, que se igualarían más las posibles diferencias arbitrales, de un ser humano. Ahora hay algunos miembros del Real Madrid que empiezan a desconfiar del VAR.

Esta indignación en el Real Madrid no se quedó en lo que cuentan a periodistas. Tuvo voz y texto. Voz en Emilio Butragueño y texto en la página oficial del Real Madrid. El director de relaciones institucionales, que siempre mantiene un discurso político, no pudo evitar que se le escapara un "caray" y un "clarisísima". "Según parece, el VAR interviene cuando la jugada es clarisísima. Es desconcertante que, caray, no haya intervenido, entendemos que son dos jugadas clarisísimas. Es difícil de entender que una tecnología que está a disposición de los árbitros no se utilice en estas jugadas. Es muy desconcertante para todos. Si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral, sinceramente, como aficionado al fútbol creo que el VAR tiene que intervenir. No sé la conversación que han tenido entre el VAR y el árbitro, pero me imagino que cuando no piden al árbitro que lo revise es que para ellos no era nada. Cuando ves las imágenes te llama la atención", afirmó tras el partido.

La indignación en escrito llegó a los pocos minutos. En la web oficial del Real Madrid donde titulaban con "Ni el árbitro ni el VAR vieron los dos penaltis a Varane".

El muslo de Varane

Y por último, los jugadores. Al descanso ya habían visto las imágenes de los dos penaltis sobre Varane y tras el pitido final, Sergio Ramos puso voz al vestuario. "Son dos penaltis, diga lo que se diga. Ya no se puede hacer nada, ya nos tocará algún día cuando hagamos algún penalti y no lo miren", ironizó. Y el remate final fue la fotografía de la pierna de Varane que subió a las redes sociales. Lo dicho, indignación máxima en el Real Madrid, a todos los niveles, con el arbitraje sufrido en el Camp Nou.