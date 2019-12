Mbappé relata su mayor frustración por culpa de Messi

Kylian Mbappé sigue acumulando premios individuales aparte de los conseguidos a nivel grupal, como por ejemplo el Mundial de Rusia con Francia. El último galardón que se ha llevado el 9 del PSG ha sido un premio al mejor jugador francés que otorga la revista France Football. En sus páginas, Mbappé ha tomado la palabra.

Uno de los temas a tratar, la batalla que le ganó Lionel Messi el año pasado por la Bota de Oro: "Sé que Messi me estaba mirando. Me di cuenta que podía pelear por el título de Bota de Oro. Pero enfrente estaba Messi. Había días en los que marcaba tres goles y él luego hacía cuatro. Recuerdo que se lo comenté a Dembélé. No era posible. ¿Lo hace a propósito?".

Aparte del tema Messi, Mbappé habló de su relación con Neymar: "Cuando llegué a París, no hubo debate. Neymar era la estrella del equipo. Luego gané el Mundial y hubo ciertos rumores sobre si nos llevábamos mal. Le dije que siempre estoy para ayudarle en el equipo".

Por último, al igual que Sergio Ramos, Mbappé jugará la Eurocopa y los Juegos con Francia. Él quiere, no cabe duda: "Por supuesto que quiero ir a los Juegos Olímpicos, pero nunca será a expensas de la Eurocopa. Hablaremos de ello pronto con Leonardo".